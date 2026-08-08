Самый кассовый фильм Нолана? Сборы «Одиссеи» превысили $1 млрд
Согласно прогнозам, экранизация поэмы Гомера обойдет по кассе ленту режиссера «Темный рыцарь-2: Возрождение легенды» с ее $1,085 млрд.
Новый фильм британского и американского режиссера Кристофера Нолана «Одиссея» собрал в прокате более $1 млрд.
МИЛЛИАРД «ОДИССЕИ»
По данным Deadline, в домашнем прокате в США «Одиссея» заработала $429,7 млн, а на международных рынках — $570,3 млн. При этом прокат фильма далек от завершения.
Так, 5 августа картина вышла на большие экраны в Корее, в Китае она появится 14 августа, а в Японии — 11 сентября. Это значит, что у «Одиссеи» есть шанс значительно увеличить кассу и обойти по сборам другой фильм Нолана — «Темный рыцарь-2: Возрождение легенды».
Известно, что крупнейшими международными рынками для нового проекта Нолана оказались Великобритания и Ирландия ($75,3 млн), Франция ($52,4 млн), Италия ($46,9 млн), Германия ($35,2 млн), Австралия ($29,8 млн), Мексика ($28 млн) и ряд других стран. В России «Одиссея» идет в кинотеатрах в рамках предсеансового обслуживания.
Отмечается, что экранизация поэмы Гомера станет самым кассовым фильмом режиссера. Согласно прогнозам, в ближайшее время «Одиссея» обойдет экранизацию комиксов про Бэтмена с ее $1,085 млрд.
При этом в Северной Америке в ближайшие выходные фильм Нолана разделит премиальные экраны IMAX с другим гигантом проката — «Человеком-пауком-4: Новый день».
По данным «Кинопоиска», в 2026 году сразу пять фильмов уже успели заработать в мировом прокате более $1 млрд. Так, кроме «Одиссеи» эту отметку преодолели мультфильм «История игрушек-5» ($1,067 млрд), самый кассовый байопик в истории «Майкл» ($1,001 млрд), анимационный проект «Супер Марио: Галактическое кино» ($1,001 млрд) и «Человек-паук: Новый день» (свыше $1,188 млрд). По данным на 7 августа, пока это самый кассовый релиз года.
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН объяснил, почему голливудские блокбастеры бьют рекорды летом.
«Дело только в качестве. При этом в Голливуде в свое время тоже поняли, что летом может быть провал, это был спокойный период. После того, как "День независимости" взорвал кассу, американские прокачки начали понимать, что лето — это тоже хороший период и выпускают очень кассовые фильмы. Достаточно вспомнить три свежих фильма — новых "Миньонов", "Одиссею" и "Человека-паука"», - сказал он.
РЕКОРДЫ «ОДИССЕИ»
«Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля и за первые выходные заработала $264,1 млн, что стало лучшим результатом в карьере Кристофера Нолана по кассовым сборам. Особую роль в ажиотаже вокруг картины сыграл ее формат, так как «Одиссея» стала первым полнометражным фильмом, полностью снятым на камеры IMAX.
Кроме того, до недавнего времени у нового фильма Нолана были лучшие результаты года по сборам на предварительных показах. Так, согласно информации Variety, «Одиссея» на предпоказах заработала $17,6 млн.
По этим показателям лента обошла предыдущего рекордсмена года — мультфильм «История игрушек-5», мировая премьера которого состоялась 19 июня. Еще до старта продолжение популярной франшизы собрало $17,5 млн.
Однако позже новый фильм про супергероя Человека-паука обогнал «Одиссею». Мировая премьера ленты с Томом Холландом в главной роли состоялась 31 июля. «Человек-паук: Новый день» установил абсолютный рекорд по заработку на предпоказах. Кстати, актер сыграл одну из ролей в «Одиссее».
Так, еще до выхода в широкий прокат новый «Человек-паук» заработал $74,5 млн, обогнав другую картину киновселенной Marvel «Мстители: Финал», заработавшую $60 млн. Кроме того, по данным Associated Press, лента установила рекорд по сборам в первый день проката в США и Канаде, собрав $167 млн.
Ранее кинокритик Роман Григорьев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что «Одиссея» уникальна не только тем, что никто не знает, что от нее ожидать, но и еще и своим масштабом и техническими решениями, которые ранее никто не применял.
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