Самый кассовый фильм Нолана? Сборы «Одиссеи» превысили $1 млрд

МИЛЛИАРД «ОДИССЕИ»

По данным Deadline, в домашнем прокате в США «Одиссея» заработала $429,7 млн, а на международных рынках — $570,3 млн. При этом прокат фильма далек от завершения.

Так, 5 августа картина вышла на большие экраны в Корее, в Китае она появится 14 августа, а в Японии — 11 сентября. Это значит, что у «Одиссеи» есть шанс значительно увеличить кассу и обойти по сборам другой фильм Нолана — «Темный рыцарь-2: Возрождение легенды».

Известно, что крупнейшими международными рынками для нового проекта Нолана оказались Великобритания и Ирландия ($75,3 млн), Франция ($52,4 млн), Италия ($46,9 млн), Германия ($35,2 млн), Австралия ($29,8 млн), Мексика ($28 млн) и ряд других стран. В России «Одиссея» идет в кинотеатрах в рамках предсеансового обслуживания.