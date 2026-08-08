Развожаев: 12 многоэтажных домов повреждены при атаке БПЛА в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о последствиях атаки беспилотников на город. В результате инцидента пострадали 22 жилых здания и 10 автомобилей.

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Как уточнил глава региона, в Гагаринском и Балаклавском районах, а также на Северной стороне зафиксированы локальные повреждения в 12 многоквартирных домах. Преимущественно речь идёт о выбитых окнах.

Помимо этого, в разных частях Севастополя осколками и пулями оказались повреждены 10 частных домов: зафиксированы разрушения крыш и стен зданий.

Владельцы также заявили о повреждении десяти автомобилей. По словам Развожаева, ущерб машинам нанесли пули, выпущенные из стрелкового оружия.

Ранее глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил о закрытии пляжей на территории города, а также в Кабардинском и Дивноморском сельских округах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиСпецоперацияВСУУкраина

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