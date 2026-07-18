Кристофер Нолан объявил о паузе в карьере после «Одиссеи»

В беседе с программой Today обладатель «Оскара» поделился, что работа над экранизацией гомеровского эпоса оказалась одной из самых непростых в его профессиональной биографии. Нолан откровенно признался: и он сам, и вся съёмочная группа оказались на пределе возможностей — нагрузка была колоссальной как в физическом, так и в творческом плане.



При этом постановщик воспринимает такую степень сложности как должное. По его словам, трудиться над «Одиссеей» и не сталкиваться с серьёзными трудностями было бы странно: лёгкость в этом случае означала бы, что команда движется в неверном направлении.



До проекта «Одиссея» режиссёр придерживался довольно ритмичного графика — примерно один фильм раз в три года. Так, зрители увидели «Интерстеллар» (2014), «Дюнкерк» (2017), «Довод» (2020) и «Оппенгеймер» (2023). Однако теперь привычный интервал, скорее всего, будет нарушен: размах и амбициозность экранизации Гомера потребовали колоссальных усилий, поэтому пауза стала вынужденной мерой. Фанатам, которые привыкли ориентироваться на трёхлетние циклы, придётся запастись терпением: новая работа Нолана вряд ли появится раньше 2030 года.

Ранее кинокритик Роман Григорьев в интервью НСН подчеркнул, что в случае с картиной Нолана «Одиссея» можно не ждать предварительных цифр, так как понятно, что у нее будет суперкасса, а все остальные режиссеры почувствуют себя ничтожествами.

