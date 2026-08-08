Володин перечислил вступающие в силу в августе законы

Особое внимание он уделил мерам в отношении граждан, покинувших страну и признанных виновными в преступлениях либо в ряде административных нарушений, направленных против интересов России. В соответствии с новыми нормами у таких лиц могут быть заблокированы денежные средства и имущество, ограничены права на управление транспортными средствами. Им также будет недоступен ряд государственных электронных сервисов, запрещены сделки по доверенности, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, а также использование электронной подписи. Помимо этого, с августа усилится контроль за соблюдением действующего законодательства.



Володин также перечислил другие важные нововведения. Так, сотрудники МЧС, которые занимаются разминированием в зоне специальной военной операции, получат статус ветеранов боевых действий. Военнослужащие, участвовавшие в отражении вторжения на территорию России, смогут воспользоваться кредитными каникулами, а также получат льготы при поступлении в вузы и колледжи.



Кроме того, в августе вступят в силу и иные изменения: правительство получит дополнительные полномочия для регулирования ситуации на топливном рынке; выпускники медицинских вузов, задействованные в программе наставничества, смогут рассчитывать на государственную поддержку; будет введён запрет на возведение капитальных объектов в районах, подверженных паводкам; продлится действие «гаражной амнистии»; ужесточится надзор за качеством лекарственных препаратов.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что банки в России с 1 марта расширят критерии для блокировки переводов, платежи не будут проходить при наличии вредоносного программного обеспечения на устройстве клиента.

