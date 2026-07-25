«Одиссее» предрекают рекордные сборы для фильмов Кристофера Нолана

По данным издания DiscussingFilm, эксперты прогнозируют внушительные кассовые сборы фильма «Одиссея» режиссёра Кристофера Нолана — свыше одного миллиарда долларов по завершении проката.

Мировой успех и скандалы: «Одиссея» Кристофера Нолана бьёт все рекорды

В случае реализации этих прогнозов картина возглавит рейтинг самых кассовых работ Нолана. На данный момент лидером в фильмографии режиссёра остаётся лента «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», собравшая 1,085 миллиарда долларов.

Однако у «Одиссеи» есть серьёзные перспективы обойти этот результат. На текущий момент эпическая киноадаптация гомеровской поэмы уже принесла 342 миллиона долларов и по‑прежнему пользуется вниманием публики.

В случае с картиной Нолана «Одиссея» можно не ждать предварительных цифр, так как понятно, что у нее будет суперкасса, а все остальные режиссеры почувствуют себя ничтожествами. Об этом НСН рассказал кинокритик Роман Григорьев.

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ФОТО: AP/TASS
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