«Одиссее» предрекают рекордные сборы для фильмов Кристофера Нолана
По данным издания DiscussingFilm, эксперты прогнозируют внушительные кассовые сборы фильма «Одиссея» режиссёра Кристофера Нолана — свыше одного миллиарда долларов по завершении проката.
В случае реализации этих прогнозов картина возглавит рейтинг самых кассовых работ Нолана. На данный момент лидером в фильмографии режиссёра остаётся лента «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», собравшая 1,085 миллиарда долларов.
Однако у «Одиссеи» есть серьёзные перспективы обойти этот результат. На текущий момент эпическая киноадаптация гомеровской поэмы уже принесла 342 миллиона долларов и по‑прежнему пользуется вниманием публики.
В случае с картиной Нолана «Одиссея» можно не ждать предварительных цифр, так как понятно, что у нее будет суперкасса, а все остальные режиссеры почувствуют себя ничтожествами. Об этом НСН рассказал кинокритик Роман Григорьев.
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