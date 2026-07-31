Новый «Человек-паук» установил абсолютный рекорд по заработку на предпоказах
Новая часть франшизы «Человек-паук» под названием «Новый день», мировая премьера которой состоялась 31 июля, установила абсолютный рекорд по заработку на предпоказах.
В частности, новая лента о приключениях Питера Паркера, которого играет актёр Том Холланд, ещё до выхода собрала $74,5 млн, обогнав другую картину киновселенной Marvel «Мстители: Финал», заработавшую $60 млн.
По мнению аналитиков, за первые выходные выручка фильма «Человек-паук: Новый день» может достичь $500 млн. Это будет лучшим стартом в текущем году.
Ране Том Холланд заявил, что, по его мнению, лучшим супергероем в истории явлется Железный человек, которого сыграл Роберт Дауни‑младший, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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