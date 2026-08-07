Ранее Народный артист РФ депутат Госдумы Николай Бурляев сообщил в интервью ТАСС, что теневой прокат в российских кинотеатрах – это реклама чужебесия, с которой надо завязывать. Схожую точку зрения выразила в беседе с журналистами и советник президента РФ Елена Ямпольская. По ее словам, такая система дает возможность заявить один фильм, а показать другой. Воронков уточнил, что российского контента кинотеатрам хватает лишь на период с октября по апрель.

«АВК три года пытается решить этот вопрос, в том числе принятием законов о так называемом принудительном лицензировании либо передачи прав на иностранный контент, не имеющий правообладателя в России. Мы неоднократно подтверждали статистикой: когда во время сезона с октября по апрель российский контент становится заметен, он делает основную кассу кинотеатров. К сожалению, в летний период подобных историй не наблюдается. На лето 2026 года впервые пришлось два блокбастера - «Холоп 3» и «Последний богатырь. Колобок». В июле не было крупного российского проекта. Искренне верим, что через пару-тройку лет российское кинопроизводство сможет полностью заместить иностранный контент. Но пока, увы, сезон победили, а вот в несезон еще не можем выйти на точки самоокупаемости. Если сейчас уберут весь иностранный контент, кинотеатры будут работать полгода и на полгода закрываться», - объяснил он.