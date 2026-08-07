Теневая сезонность: Почему кинотеатры не готовы отказаться от «чужебесия»
Если сегодня запретить теневой показ иностранного кино, российским кинотеатрам хватит контента для работы лишь с октября по апрель, предупредил НСН Алексей Воронков.
В российских кинотеатрах показывают только 10% иностранного контента, который демонстрируют за рубежом, однако зависимость от таких фильмов в афише в несезон сохраняется, заявил в беседе с НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
Ранее Народный артист РФ депутат Госдумы Николай Бурляев сообщил в интервью ТАСС, что теневой прокат в российских кинотеатрах – это реклама чужебесия, с которой надо завязывать. Схожую точку зрения выразила в беседе с журналистами и советник президента РФ Елена Ямпольская. По ее словам, такая система дает возможность заявить один фильм, а показать другой. Воронков уточнил, что российского контента кинотеатрам хватает лишь на период с октября по апрель.
«АВК три года пытается решить этот вопрос, в том числе принятием законов о так называемом принудительном лицензировании либо передачи прав на иностранный контент, не имеющий правообладателя в России. Мы неоднократно подтверждали статистикой: когда во время сезона с октября по апрель российский контент становится заметен, он делает основную кассу кинотеатров. К сожалению, в летний период подобных историй не наблюдается. На лето 2026 года впервые пришлось два блокбастера - «Холоп 3» и «Последний богатырь. Колобок». В июле не было крупного российского проекта. Искренне верим, что через пару-тройку лет российское кинопроизводство сможет полностью заместить иностранный контент. Но пока, увы, сезон победили, а вот в несезон еще не можем выйти на точки самоокупаемости. Если сейчас уберут весь иностранный контент, кинотеатры будут работать полгода и на полгода закрываться», - объяснил он.
При этом собеседник НСН добавил, что у государства сегодня есть все рычаги давления на кинотеатры.
«В российских кинотеатрах показывают не более 10% от всего иностранного контента, который демонстрируется в мире. Доля таких фильмов уже становится незаметной на общем фоне. Они помогают выживать кинотеатрам только в летний период. В новогодние праздники, когда российского контента достаточно, они сами не ставят иностранные фильмы. Конечно, кинотеатры штрафуют за нелицензионные показы, есть куча законов, которые регламентируют эту историю. У государства есть все рычаги. Существует штраф за ошибки в работе с Единой автоматизированной системой для кинотеатров, он может доходить до 4% годового оборота. Оборот кинотеатров в год – 50 миллиардов рублей. Подобных штрафов нет даже за организацию нефтяных картелей», - рассказал Воронков.
Ранее сообщалось, что дистрибьютор «Атмосфера Кино» рекомендовал российским кинотеатрам отложить прокат нового фильма Marvel с Томом Холландом и Зендеей в главных ролях до 20 августа для поддержки старта отечественной картины «Последний богатырь. Колобок». Новость спровоцировала критику в соцсетях, и рейтинги российского фильма обрушили до минимальных показателей еще до премьеры. Картина, несмотря на это, освоила почти 54 миллиона рублей в первый день проката. На данный момент сборы составляют 72,8 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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