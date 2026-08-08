Зеленский потребовал ракеты Patriot у Германии и Польши
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Германии и Польше с просьбой передать имеющиеся у них ракеты‑перехватчики для систем ПВО Patriot, сообщает агентство «Укринформ».
Зеленский отметил, что усилить противовоздушную оборону Украины могли бы помочь Южная Корея и Япония, но пока не делают этого — причиной он назвал специфику национального законодательства этих государств. Отдельно глава Украины коснулся темы сотрудничества с Израилем.
"Очень часто спрашивают по поводу Израиля. Мы хотели бы также получить от них ПВО. Мы были бы готовы купить. У нас этой возможности пока нет", — посетовал Зеленский.
Как писала Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники, президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете отклонил просьбу Зеленского о выделении Киеву дополнительных ракет‑перехватчиков для комплексов Patriot. По сведениям СМИ, американский лидер обосновал отказ дефицитом ракет в самих Соединённых Штатах, а также их активным использованием в конфликтах на Ближнем Востоке.
При этом, как сообщило в среду агентство Reuters, в США продолжаются дискуссии о выдаче Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot — даже несмотря на высказанные Трампом сомнения относительно целесообразности такого соглашения.
В Москве неоднократно подчёркивали, что передача западного вооружения Киеву не в состоянии повлиять на исход конфликта, но способствует его эскалации и затрудняет поиск дипломатических путей урегулирования ситуации.
Ранее американский лидер Дональд Трамп отказался дать Владимиру Зеленскому 300 ракет для комплексов Patriot на зиму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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