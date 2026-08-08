Российский режиссер Кирилл Соколов снимет фильм для Netflix

Картина будет называться Blur («Размытие»). Хотя развёрнутый сюжет пока не раскрывается, журналистам удалось узнать краткое описание: в центре истории — мать и дочь, которые столкнутся с феноменом телепортации и начнут с ним взаимодействовать.



Соколов не только поставит фильм, но и примет участие в написании сценария — его соавтором выступит Эллен Шэнман, причастная к работе над лентой «Вольтрон». Для режиссёра проект Blur станет второй англоязычной картиной: первой был упомянутый хоррор «Они придут за тобой».

Ранее кинокритик Александр Голубчиков рассказал НСН, что массовая аудитория утратила интерес к теме социального расслоения общества. Однако не исключено, что тенденции сменятся при новом мировом кризисе, что позволит Netflix вернуться к созданию спин‑оффа «Игры в кальмара».

