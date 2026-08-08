Российский режиссер Кирилл Соколов снимет фильм для Netflix
По данным издания The Hollywood Reporter, российский режиссёр Кирилл Соколов, известный по хоррору «Они придут за тобой», займётся созданием научно‑фантастического фильма для Netflix.
Картина будет называться Blur («Размытие»). Хотя развёрнутый сюжет пока не раскрывается, журналистам удалось узнать краткое описание: в центре истории — мать и дочь, которые столкнутся с феноменом телепортации и начнут с ним взаимодействовать.
Соколов не только поставит фильм, но и примет участие в написании сценария — его соавтором выступит Эллен Шэнман, причастная к работе над лентой «Вольтрон». Для режиссёра проект Blur станет второй англоязычной картиной: первой был упомянутый хоррор «Они придут за тобой».
Ранее кинокритик Александр Голубчиков рассказал НСН, что массовая аудитория утратила интерес к теме социального расслоения общества. Однако не исключено, что тенденции сменятся при новом мировом кризисе, что позволит Netflix вернуться к созданию спин‑оффа «Игры в кальмара».
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