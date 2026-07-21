Сюжет фильма вдохновлён одноимённым гомеровским эпосом: он рассказывает о царе Итаки, который после Троянской войны пытается вернуться домой к Пенелопе. На пути героя — гнев богов, природные стихии и встречи с мифическими чудовищами. Критики встретили картину благосклонно: рейтинг свежести на Rotten Tomatoes составляет 96%.

Особую роль в ажиотаже вокруг фильма сыграл и его формат: «Одиссея» стала первым полнометражным фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. Как отмечает издание Variety, именно это подстёгивает поклонников ехать из других штатов, откладывать дела и посещать ночные сеансы ради просмотра.



РИСКИ И ПРОГНОЗЫ: ОКУПИТСЯ ЛИ «ОДИССЕЯ»



При всех кассовых успехах «Одиссея» рискует не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года и самый дорогостоящий проект с рейтингом R в истории. Бюджет картины составил 250 млн долларов, а на маркетинг было потрачено ещё 125 млн. Напомним, фильмы с рейтингом R содержат материалы для взрослых, поэтому подростки до 17 лет допускаются на сеанс только в сопровождении родителей.



Тем не менее кинокритик Роман Григорьев уверен, что у фильма будет «суперкасса».

«Мне кажется, можно уже не дожидаться цифр, потому что картина настолько долгожданная, что вопросов о том, что у неё будет суперкасса, просто нет. Нолана любят как отца и мать великих картин. Он создаёт что‑то действительно меняющее индустрию — даже технически, потому что под него меняются камеры IMAX. Это интересно хотя бы с точки зрения того, насколько масштабно у него это получилось. Ну и вообще давно никто не брался за экранизацию эпосов. Режиссёров такого масштаба очень мало: это Коппола, Нолан и ещё пара человек на свете. Это нельзя ни с чем сравнить, так как в случае с "Одиссеей" никто не знает, что увидит», — отметил эксперт в беседе с НСН.