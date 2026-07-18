Нолан против «Игрушек»: «Одиссея» побила рекорд года по сборам на предпоказах

Фильм «Одиссея» по сборам на предпоказах обошел даже самый кассовый байопик в истории — «Майкл». Работа режиссера Антуана Фукуа на предпоказах собрал $12,6 млн. Между тем, лента Нолана «Оппенгеймер» 2023 года, за который он получил премию «Оскар», на предпоказе заработала $10,5 млн.

«Картина ("Одиссея" - прим. НСН) настолько долгожданная, что вопросов о том, что у нее будет суперкасса, просто нет. Он (Нолан – прим. НСН) создает что‑то действительно меняющее индустрию — даже технически, потому что под него меняются камеры IMAX. Это интересно хотя бы с точки зрения того, насколько масштабно у него это получилось. Ну и вообще давно никто не брался за экранизацию эпосов. Режиссеров такого масштаба очень мало: это Коппола, Нолан и еще пара человек на свете. Это нельзя ни с чем сравнить, так как в случае с "Одиссеей" никто не знает, что увидит. Авторское кино такого масштаба задает очень высокую планку. Нолан сейчас сделает так, что на фоне "Одиссеи" померкнут другие картины. Ведущие голливудские режиссеры пойдут с ужасом на этот фильм, понимая, какое они ничтожество в своей массе», - подчеркнул в беседе с НСН кинокритик Роман Григорьев.