Нолан против «Игрушек»: «Одиссея» побила рекорд года по сборам на предпоказах
По данным СМИ, новая лента Кристофера Нолана, собрав $17,6 млн, обошла предыдущего рекордсмена — мультфильм «История игрушек-5».
РЕКОРД «ОДИССЕИ»
Издание Variety сообщило, что фильм режиссера Кристофера Нолана «Одиссея» собрал на предварительных показах $17,6 млн. Это стало лучшим результатом года.
По данным источника, картина по сборам в предварительном показе обошла предыдущего рекордсмена года — мультфильм «История игрушек-5». До этого издание сообщало, что пятая часть знаменитой анимационной франшизы, мировая премьера которой состоялась 19 июня, еще до старта широкого проката в США заработала $17,5 млн.
Фильм «Одиссея» по сборам на предпоказах обошел даже самый кассовый байопик в истории — «Майкл». Работа режиссера Антуана Фукуа на предпоказах собрал $12,6 млн. Между тем, лента Нолана «Оппенгеймер» 2023 года, за который он получил премию «Оскар», на предпоказе заработала $10,5 млн.
«Картина ("Одиссея" - прим. НСН) настолько долгожданная, что вопросов о том, что у нее будет суперкасса, просто нет. Он (Нолан – прим. НСН) создает что‑то действительно меняющее индустрию — даже технически, потому что под него меняются камеры IMAX. Это интересно хотя бы с точки зрения того, насколько масштабно у него это получилось. Ну и вообще давно никто не брался за экранизацию эпосов. Режиссеров такого масштаба очень мало: это Коппола, Нолан и еще пара человек на свете. Это нельзя ни с чем сравнить, так как в случае с "Одиссеей" никто не знает, что увидит. Авторское кино такого масштаба задает очень высокую планку. Нолан сейчас сделает так, что на фоне "Одиссеи" померкнут другие картины. Ведущие голливудские режиссеры пойдут с ужасом на этот фильм, понимая, какое они ничтожество в своей массе», - подчеркнул в беседе с НСН кинокритик Роман Григорьев.
КАКИЕ СБОРЫ ЖДУТ «ОДИССЕЮ»?
Мировая премьера «Одиссеи» состоялась 17 июля. Ожидается, что в дебютные выходные проката лента соберет $90-100 млн. Отмечается, что если такой прогноз сбудется, то для Кристофера Нолана это будет второй по объему сборов в дебютные выходные фильм с 2012 года. Тогда «Темный рыцарь: Возрождение легенды» собрал $160 млн.
Бюджет «Одиссеи» составил примерно $250 млн. В картине приняли участие множество звезд Голливуда: от Мэтта Дэймона в роли Одиссея и Тома Холланда в роли Теламаха, до Роберта Паттинсона в роли Антиноя и Шарлиз Терон в роли нимфы Калипсо.
Между тем блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН предположил, что «Одиссея» Нолана может освоить достойную кассу в российских кинотеатрах даже в формате предсеансового обслуживания.
«Сборы, безусловно, будут, это же Нолан. Можно не знать, кто снимается, но имя режиссера — бренд. Достаточно разместить постер в кинотеатре на предсеансовое обслуживание. Пометить, что это новый фильм Кристофера Нолана, автора картины "Темный рыцарь", и люди пойдут. Предсеансовое обслуживание у нас в стране — последняя палочка-выручалочка для кинотеатров. Фильм Нолана — один из тех блокбастеров, на который пойдет каждый. Мне совершенно не хочется смотреть картину, трейлер вызывает отторжение, но я все равно пойду, потому что это Нолан. Тем более это первый фильм, который полностью снят на камеры IMAX», - заметил он.
УСПЕХИ «ИГРУШЕК» И «МАРИО»
В 2026 году самый успешный старт широкого проката в мире был зафиксирован у мультфильмов «История игрушек-5» и «Супер Марио: Галактическое кино» — $159 и $131 млн соответственно. По данным The Hollywood Reporter, новый анимационный фильм про персонажа видеоигр компании Nintendo стал первой лентой этого года, преодолевшей отметку в $1 млрд. Предыдущая часть, «Супербратья Марио. Фильм» («Братья Супер Марио в кино») 2023 года, заработала в прокате более $1,3 млрд.
Александр Голубчиков в разговоре с НСН говорил, что «Супер Марио: Галактическое кино» стал первым «миллиардером» года из-за кризиса в Голливуде.
«Для 2019 года, например, это было бы рядовое событие, потому что за год за миллиард уходило пять-шесть фильмов. А сегодня любой фильм, который переходит через миллиард, это уже событие. В Голливуде очевидный кризис, "Супер Марио" взял в этом году свою кассу, потому что это продолжение успешного проекта. Это экранизация популярной игры плюс продолжение популярного анимационного фильма. В американский прокат выходят фильмы, которые при копеечных затратах — меньше $1 млн — собирают по $100-200 млн. Я думаю, что мы находимся в переломной точке нового кино, которое заранее формирует аудиторию до выхода на экраны, формирует ее через другие нетрадиционные средства коммуникации», - отметил критик.
В свою очередь фильм «История игрушек-5» кроме лучшего результата 2026-го на преподказах, до выхода «Одиссеи», также показал второй лучший показатель по сборам на предварительных сеансах среди других проектов Pixar. Первое место занимает «Суперсемейка-2» ($18,5 млн).
«История игрушек-5» рассказывает о новых приключениях игрушечного ковбоя Вуди, астронавта Базза Лайтера, шерифа Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки сталкиваются с новым опасным врагом — планшетом LilyPad.
Зрители поставили картине отметку «А», что говорит о высоком уровне одобрения, и лента оказалась на одном уровне с предыдущими частями франшизы. Единственным исключением в серии остается «История игрушек-2»: ей присвоили более высокую оценку — «А+». Положительно о пятой части отозвались и профессиональные критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм набрал 94% рейтинга «свежести».
Согласно данным «Кинопоиска», сейчас общие сборы пятой части франшизы составляют более $788 млн 972 тысяч. При этом, по мнению аналитиков, касса мультфильма может достигнуть $1,2 млрд, что станет рекордным результатом для всей франшизы, передает издание «Чемпионат».
Ранее Кристофер Нолан сообщил, что собирается сделать продолжительную паузу после работы над лентой «Одиссея», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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