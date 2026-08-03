«Я бы не стал называть нового «Паука» великой картиной, все-таки это довольно специфическое массовое кино. Однако, первый фильм был замечательный, продолжения тоже неплохие, при этом видно, что авторы держат руку на пульсе, используют мемы из интернета, реализуют все это в продолжениях, то есть напрямую играют со зрителем. Если говорить о фильмах по комиксам, деградацией можно назвать то, к чему пришел Marvel в целом, Вселенная Marvel и так далее. «Мстители» поставили точку, после которой ничего сделать не смогли. Единственный, кто все вытащил, это «Человек-паук». Это успешный пример перезапуска очередного супергеройского кино. Замечательный кастинг и персонаж, который попадает в целевую аудиторию. В свое время у нас были невероятно огромные ожидания насчет «Мстителей», сейчас выходит новость, что их прибивает «Спайдермен». Этот фильм на том же уровне хайпа», - пояснил BadComedian.

Он сравнил новую картину с «Терминатором-2», указав на ее целевую аудиторию.

«Многие росли на мультфильмах про Спайдермена, а потом и на фильмах, он «попадает» в огромное количество людей. В России эта франшиза также крайне популярна. Например, мне никогда не нравился этот персонаж, но я смотрел этот мультфильм и узнаю главного героя на постере. Мы смотрели «Спайдермена» 2000-х годов, а сейчас все эти люди, у которых появились свои дети и семьи, идут уже на нового «Спайдермена» в исполнении Тома Холланда. Этот персонаж - простой, обычный пацан, который сталкивается с проблемами обычных пацанов такого же возраста, но при этом он супергерой. Это можно сравнить с «Терминатором-2», когда многие видели в Джоне Конноре себя», - заключил собеседник НСН.

Мировые сборы нового «Человека-паука» за первый уикенд превысили и $930, что является вторым результатом в истории после фильма «Мстители: финал» ($1,22 млрд). Главные роли в картине сыграли Том Холланд и Зендея, при этом в его саундтрек попала песня певицы Монеточки, признанной в РФ иноагентом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

