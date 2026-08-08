Электросамокаты и другие СИМ запретили на Пушкинской набережной в Парке Горького
На Пушкинской набережной в Парке Горького запретили передвигаться на электросамокатах, моноколесах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил телеканал «Москва 24».
Теперь посетителям нельзя передвигаться по набережной на велосипедах, электросамокатах, моноколёсах и прочих подобных устройствах. На территории разместили информационные таблички с соответствующим предупреждением.
На стенде размещено обращение к гостям парка: посетителям запрещено использовать любые средства передвижения — как собственные, так и взятые в прокат. В перечень запрещённых устройств входят электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколёса, велосипеды, роликовые коньки, самокаты, скейтборды и другие аналогичные средства.
За несоблюдение запрета грозит административная ответственность, уточняют СМИ.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман сказала НСН, что частные электросамокаты регистрировать необходимо — это нужно для того, чтобы понимать, кто владеет и управляет средством индивидуальной мобильности (СИМ), а при необходимости привлечь этого человека к ответственности за нарушения.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сын Байдена рассказал об ухудшении состояния экс-президента США из-за рака
- СМИ: Возбуждено уголовное дело из-за угроз создателям «Колобка»
- Лука Гуаданьино получит премию «Слава кинорежиссеру» на Венецианском фестивале
- Медведев предупредил западных лидеров о возмездии за преступления против РФ
- Депутат Колесник предложил Польше вернуть освобожденные Красной армией земли
- В Баренцевом море обнаружили опасные природные явления
- Авербух раскрыл горькую правду о возвращении россиян на турниры ISU
- Зеленский потребовал ракеты Patriot у Германии и Польши
- Электросамокаты и другие СИМ запретили на Пушкинской набережной в Парке Горького
- Развожаев: 12 многоэтажных домов повреждены при атаке БПЛА в Севастополе