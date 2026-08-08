Электросамокаты и другие СИМ запретили на Пушкинской набережной в Парке Горького

Теперь посетителям нельзя передвигаться по набережной на велосипедах, электросамокатах, моноколёсах и прочих подобных устройствах. На территории разместили информационные таблички с соответствующим предупреждением.



На стенде размещено обращение к гостям парка: посетителям запрещено использовать любые средства передвижения — как собственные, так и взятые в прокат. В перечень запрещённых устройств входят электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколёса, велосипеды, роликовые коньки, самокаты, скейтборды и другие аналогичные средства.



За несоблюдение запрета грозит административная ответственность, уточняют СМИ.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман сказала НСН, что частные электросамокаты регистрировать необходимо — это нужно для того, чтобы понимать, кто владеет и управляет средством индивидуальной мобильности (СИМ), а при необходимости привлечь этого человека к ответственности за нарушения.

