Электросамокаты и другие СИМ запретили на Пушкинской набережной в Парке Горького

На Пушкинской набережной в Парке Горького запретили передвигаться на электросамокатах, моноколесах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил телеканал «Москва 24».

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Теперь посетителям нельзя передвигаться по набережной на велосипедах, электросамокатах, моноколёсах и прочих подобных устройствах. На территории разместили информационные таблички с соответствующим предупреждением.

На стенде размещено обращение к гостям парка: посетителям запрещено использовать любые средства передвижения — как собственные, так и взятые в прокат. В перечень запрещённых устройств входят электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколёса, велосипеды, роликовые коньки, самокаты, скейтборды и другие аналогичные средства.

За несоблюдение запрета грозит административная ответственность, уточняют СМИ.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман сказала НСН, что частные электросамокаты регистрировать необходимо — это нужно для того, чтобы понимать, кто владеет и управляет средством индивидуальной мобильности (СИМ), а при необходимости привлечь этого человека к ответственности за нарушения.

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ФОТО: НСН / Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:электросамокатсамокатМосква

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