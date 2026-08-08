СМИ: Лагутенко поехал в тур ради 243 млн рублей на ремонт сгоревшей виллы

Как сообщает источник, страховая выплата частично компенсировала затраты, но этих средств оказалось недостаточно. На текущий момент коллектив отыграл девять концертов в европейских городах; впереди — ещё девять выступлений, в том числе в Лондоне, Торонто, Нью‑Йорке, Лос‑Анджелесе и Майами.



Канал SHOT также уточняет, что в 2020 году артист уже потратил почти 3,5 миллиона долларов на укрепление основания дома: участок был отнесён к зоне геологических рисков. Сам особняк Лагутенко приобрёл в 2018 году в ипотеку — сумма сделки составила 2,85 миллиона долларов.



Сейчас музыкант вместе с семьёй живёт в Лос‑Анджелесе: у него есть дом, купленный в 2008 году за 1,825 миллиона долларов, а также квартира в районе West Hollywood.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать Илью Лагутенко иностранным агентом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

