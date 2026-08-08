СМИ: Лагутенко поехал в тур ради 243 млн рублей на ремонт сгоревшей виллы
По данным Telegram‑канала SHOT, солист «Мумий Тролль» Илья Лагутенко проводит гастрольный тур по странам Европы и США — выступления продлятся с марта по октябрь. Цель гастролей — собрать порядка 3 миллионов долларов (около 243 миллионов рублей) на восстановление особняка в Малибу, пострадавшего из‑за лесных пожаров.
Как сообщает источник, страховая выплата частично компенсировала затраты, но этих средств оказалось недостаточно. На текущий момент коллектив отыграл девять концертов в европейских городах; впереди — ещё девять выступлений, в том числе в Лондоне, Торонто, Нью‑Йорке, Лос‑Анджелесе и Майами.
Канал SHOT также уточняет, что в 2020 году артист уже потратил почти 3,5 миллиона долларов на укрепление основания дома: участок был отнесён к зоне геологических рисков. Сам особняк Лагутенко приобрёл в 2018 году в ипотеку — сумма сделки составила 2,85 миллиона долларов.
Сейчас музыкант вместе с семьёй живёт в Лос‑Анджелесе: у него есть дом, купленный в 2008 году за 1,825 миллиона долларов, а также квартира в районе West Hollywood.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал признать Илью Лагутенко иностранным агентом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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