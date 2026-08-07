В продолжении байопика о Майкле Джексоне вряд ли покажут «изнанку» жизни короля поп-музыки, предположил в интервью НСН кинокритик Сергей Сычев.

Глава компании Lionsgate Адам Фогельсон ранее сообщил, что сиквел нашумевшего фильма «Майкл» могут начать снимать уже в конце 2026 года, а его выход в прокат ожидается в конце 2027 - начале 2028 года. «Майкл» заработал в российском прокате более 2 млрд рублей, а в мире – более $1 млрд. Сычев считает, что раз публике «зашел» байопик, из которого убрали все скандальные моменты, то и от второй части не стоит ждать откровений.