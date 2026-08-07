«Без грязного белья»: Каким будет сиквел фильма о Майкле Джексоне
Наследники Джексона не дадут показать скандальную историю о «Неверленде», да и зрителям понравилась упрощенная версия фильма, сказал в эфире НСН Сергей Сычев.
В продолжении байопика о Майкле Джексоне вряд ли покажут «изнанку» жизни короля поп-музыки, предположил в интервью НСН кинокритик Сергей Сычев.
Глава компании Lionsgate Адам Фогельсон ранее сообщил, что сиквел нашумевшего фильма «Майкл» могут начать снимать уже в конце 2026 года, а его выход в прокат ожидается в конце 2027 - начале 2028 года. «Майкл» заработал в российском прокате более 2 млрд рублей, а в мире – более $1 млрд. Сычев считает, что раз публике «зашел» байопик, из которого убрали все скандальные моменты, то и от второй части не стоит ждать откровений.
«Мне первый фильм показался довольно скучным и беззубым. Если говорить о том, ответил ли он на вопросы, которые у всех были по поводу Майкла Джексона, - нет, не ответил. Он очень сильно упростил ситуацию и свел все к его отношениям с отцом. У меня есть ощущение, что, учитывая и давление наследников, и то, что людям понравился именно такой фильм, по всей видимости, и второй фильм будет таким – без полоскания грязного белья. Фильм будет таким же ровным, музыкальным, хорошо сыгранным, но довольно скучным для людей, которые действительно помнят Майкла Джексона следили за скандалами, связанными с его именем, и хотели бы поразмышлять именно об этом вместе с создателями картины, увидеть это своими глазами», - считает кинокритик.
По его мнению, родственники Джексона не дадут экранизировать историю «Неверленда», поместья музыканта, в котором проходили обыски в связи его обвинениями в растлении несовершеннолетних.
«Всё это будет очень обтекаемо и комплиментарно, и дело тут не в создателях фильма, а в наследниках, которые контролируют этот процесс и просто-напросто не дадут сделать иначе. Первый фильм делался под очень сильным давлением наследников певца. Я думаю, что мы не скоро мы увидим фильм, который будет рассказывать об изнанке жизни короля поп-музыки», - заключил собеседник НСН.
Известный театральный режиссер Алексей Франдетти ранее сказал «Культурному гиду НСН», что считает Майкла Джексона абсолютным гением и с удовольствием посмотрел фильм «Майкл».
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