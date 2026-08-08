Летевший из Румынии дрон взорвался в 100 метрах от болгарской границы
Премьер‑министр Болгарии Румен Радев проинформировал об инциденте с беспилотником, сообщает агентство БТА. Радев выступил с заявлением после заседания Совета Безопасности при Совете министров.
Согласно сообщению главы правительства, утром в субботу БПЛА проник в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии и сдетонировал приблизительно в 100 метрах от государственной границы. Происшествие случилось неподалёку от бывшего пограничного пункта Кардам, всего в километре от газокомпрессорной станции, входящей в состав Трансбалканского газопровода. Дрон рухнул в поле, засеянном подсолнечником.
Радев уточнил, что звук аппарата зафиксировали сотрудники румынской пограничной полиции. Вскоре после этого громкий взрыв услышали представители болгарского пограничного патруля из Генерал‑Тошево, дежурившие в этом районе. Место падения оперативно определили; сейчас на месте работают подразделения пограничной и национальной полиции, а также специалисты Министерства обороны — они устанавливают тип задействованного беспилотника.
Премьер‑министр особо отметил, что данный дрон не был зафиксирован ни в воздушном пространстве Румынии, ни над территорией Болгарии. В связи с произошедшим принято решение перебросить средства и личный состав пограничной полиции, предназначенные для выявления и нейтрализации БПЛА, с участка границы с Турцией на участок, примыкающий к Румынии.
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