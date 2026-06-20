Мультфильм «История игрушек 5» собрал рекордные $17 млн на предпоказах

Этот результат позволил картине стать лидером по сборам на предварительных показах в 2026 году. До этого первенство удерживала биографическая лента «Майкл», посвящённая Майклу Джексону: её предпродажи составили 12,6 миллиона долларов. Среди проектов студии Pixar «История игрушек 5» заняла вторую строчку по выручке на предсеансах — выше только «Суперсемейка 2».

Компания CinemaScore спустя сутки после премьеры обнародовала зрительские оценки фильма — их собирали путём опроса посетителей кинотеатров сразу после просмотра. Зрители поставили картине отметку «А», что говорит о высоком уровне одобрения: лента оказалась на одном уровне с предыдущими частями франшизы. Единственным исключением в серии остаётся «История игрушек 2» — ей присвоили более высокую оценку «А+». Положительно о пятой части отозвались и профессиональные критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм набрал 94% рейтинга «свежести».



В новом мультфильме зрители вновь встретятся с Вуди, Баззом, Джесси и другими любимыми героями. На этот раз перед игрушками встаёт непростая задача: им предстоит бороться за внимание своей новой хозяйки Банни, которое полностью поглотил планшет LilyPad. Персонажам нужно найти способ вернуть расположение девочки.

Ранее преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров сказал НСН, что анимационный сериал «Маша и Медведь» - это известная франшиза на международных онлайн-платформах, которая заинтересовала детей фактически всех стран.

