Мультфильм «История игрушек 5» собрал рекордные $17 млн на предпоказах
Пятая часть знаменитой анимационной франшизы «История игрушек» увидела свет 19 июня — мировая премьера мультфильма прошла с большим интересом. По данным издания Variety, ещё до старта широкого проката в США лента заработала 17,5 миллионов долларов.
Этот результат позволил картине стать лидером по сборам на предварительных показах в 2026 году. До этого первенство удерживала биографическая лента «Майкл», посвящённая Майклу Джексону: её предпродажи составили 12,6 миллиона долларов. Среди проектов студии Pixar «История игрушек 5» заняла вторую строчку по выручке на предсеансах — выше только «Суперсемейка 2».
Компания CinemaScore спустя сутки после премьеры обнародовала зрительские оценки фильма — их собирали путём опроса посетителей кинотеатров сразу после просмотра. Зрители поставили картине отметку «А», что говорит о высоком уровне одобрения: лента оказалась на одном уровне с предыдущими частями франшизы. Единственным исключением в серии остаётся «История игрушек 2» — ей присвоили более высокую оценку «А+». Положительно о пятой части отозвались и профессиональные критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм набрал 94% рейтинга «свежести».
В новом мультфильме зрители вновь встретятся с Вуди, Баззом, Джесси и другими любимыми героями. На этот раз перед игрушками встаёт непростая задача: им предстоит бороться за внимание своей новой хозяйки Банни, которое полностью поглотил планшет LilyPad. Персонажам нужно найти способ вернуть расположение девочки.
Ранее преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров сказал НСН, что анимационный сериал «Маша и Медведь» - это известная франшиза на международных онлайн-платформах, которая заинтересовала детей фактически всех стран.
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