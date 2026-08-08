СМИ: Турция ограничила проход судов в Черное море из-за атак БПЛА

В материале отмечается, что Главное управление береговой безопасности Турции направило уведомления ряду судов, следовавших в Новороссийск: в одних случаях власти вовсе не выдают разрешения на движение по этим маршрутам, в других — запрашивают дополнительное время для рассмотрения заявок на транзит через Дарданеллы.



Как пишут СМИ, под ограничения попали и некоторые корабли, чей маршрут пролегал в сторону Украины.



Эксперты полагают, что такие меры способны усугубить проблемы в сфере международной торговли — на фоне уже имеющихся трудностей с поставками нефти, связанных с обстановкой в Ормузском проливе.



Ранее у побережья Новороссийска дрон атаковал сухогруз MV Güllük, ходивший под турецким флагом. По информации регулятора Gemi Trafık, за нападением стоит Киев, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ещё один инцидент произошёл в понедельник. Тогда под удар БПЛА попало судно MV Reyhan Sarı, которое перевозило фрукты и овощи. В результате атаки пострадали четыре человека. Капитан судна Ялчын Шахин рассказал, что по кораблю было выпущено порядка шести‑семи беспилотников силами ВСУ.

