Народный артист России Владимир Машков, сыгравший одну из главных ролей в фильме «В списках не значился», рассказал НСН о связи этой картины с театром Олега Табакова и ее отсылках к героям нашего времени.

Официальная премьера фильма режиссера Сергея Коротаева «В списках не значился» состоится в России 1 мая. Специальный корреспондент НСН посетила закрытый показ картины, на котором Машков рассказал о своей мечте.