«Мечтал поставить в театре»: Машков о скрытых смыслах фильма «В списках не значился»
Этот фильм перекликается с событиями, происходящими сегодня на наших глазах, сказал Владимир Машков, отметив, что в создании картины участвовали актеры «Табакерки».
Народный артист России Владимир Машков, сыгравший одну из главных ролей в фильме «В списках не значился», рассказал НСН о связи этой картины с театром Олега Табакова и ее отсылках к героям нашего времени.
Официальная премьера фильма режиссера Сергея Коротаева «В списках не значился» состоится в России 1 мая. Специальный корреспондент НСН посетила закрытый показ картины, на котором Машков рассказал о своей мечте.
«Повесть Бориса Васильева "В списках не значился" - это великая повесть, очень честная, правдивая "лейтенантская" проза. Моей мечтой было сделать это произведение в театре, но так получилось, что у нас появилась возможность вместе с моим другом Тимуром Вайнштейном и компанией НТВ сделать кино. В свободное от театра время нашему коллективу – коллектив театра Олега Табакова и театральной школы - удалось снять картину, которая очень важна не только для нас, людей старшего поколения, но и для молодого поколения. Действующие лица этой картины - совсем молодые ребята. Это история о взрослении, о понимании чувства Родины, о любви», - отметил актер.
По его словам, атмосфера фильма перекликается с сегодняшними днями, когда молодежь воюет на СВО.
«Наш коллектив посмотрел очень много материала, в том числе документального. Сейчас за чувством любви к Родине, чувством патриотизма далеко ходить не надо, это все происходит здесь и сейчас на наших глазах, и такие же молодые парни защищают нашу Родину. Вся атмосфера фильма, работа артистов пропитаны не только историческими особенностями того времени, но и современной ситуации, которая сейчас происходит. Есть очень важная фраза в этом удивительном произведении: когда у Плужникова молодые ребята спрашивают: а что же мы здесь защищаем, кому нужны эти кирпичи? Молодой парень отвечает: потому что это наши кирпичи, под ними люди советские лежат. Мне кажется, это и есть объяснение силы нашей личности», - подчеркнул Машков.
На российские экраны 24 апреля вышла военная драма «Почтарь» с Александром Петровым в главной роли. Скромные сборы картины, составляющие на сегодня всего 7 млн рублей, связаны с тем, что это «камерная история», а не большой фильм про войну, объяснил «Радиоточке НСН» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
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