Режиссер отметил, что работа над лентой отняла у него много сил.

«Если говорить о байопике про группу «Звери», то работа над ним пока приостановлена из-за съемок фильма «Всё, что тебя касается». Они забрали много сил. Пока мы пишем вместе с Ромой Зверем сценарий. Думаю, что еще пару лет надо подождать. Вообще музыканты позитивно к этому относятся. Это жутко интересно. Тем более после того опыта, который был со съемками «Всё, что тебя касается». Мы снимали участников группы, мы были на репетиции, снимали там», - рассказал Войтинский.

Он подчеркнул, что ленту «Всё, что тебя касается» нельзя называть картиной о группе «Звери».

«Фильм «Всё, что тебя касается» не о группе «Звери», Рома Зверь там появляется несколько раз в качестве камео. Это история о любви, о двух поколениях, которые познакомились на концерте и изменили свою судьбу. Группа «Звери» рассматривается в нём, как часть культурного кода нашего времени. Большая часть финала происходит на стадионном концерте группы «Звери» в Лужниках, который прошел в прошлом году. На этом концерте и снимали партизанским методом. Ничего не видели, не слышали, потому что там такой рев 50-тысячного стадиона. Прорвались на сцену, снимали нас, мы снимали тех, кто снимает нас. В общем, это было очень сложно. Никому не советую это делать больше. Но получилось, конечно, очень круто. Фантастический концерт. У героев все решающие моменты происходят во время этого стадионного концерта», - отметил режиссер.