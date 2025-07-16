Пушков: Трамп хочет избежать эскалации с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что глава США Дональд Трамп стремится продемонстрировать нежелание обострять отношения с Москвой, однако его действия ведут к обратному результату.
«Объективно его последние заявления и обещания новой военной помощи Украине толкают ситуацию в направлении нарастания напряжённости», — указал политик. По его словам, американский президент исключил поставки Киеву дальнобойных ракет JASSM, но пообещал военную помощь, включая 17 комплексов Patriot.
Ранее Трамп заявил, что не поддерживает ни одну из сторон в украинском конфликте, подчеркнув, что выступает за защиту человеческих жизней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru