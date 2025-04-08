«Подсмотренная история»: Рома Зверь о фильме «Все, что тебя касается»

Новый фильм Александра Войтинского не является документальным проектом о группе «Звери», рассказал НСН Роман Билык.

Лидер группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя Роман Билык) на светской премьере фильма «Все, что тебя касается» рассказал, что сюжет картины вдохновлен реальными событиями, и добавил, что коллектив уже работает над документальным проектом. Его слова приводит специальный корреспондент НСН, который побывал на событии.

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Лента представит историю 17-летней Маши, которая никогда не видела отца, но знает, что родители познакомились на концерте группы «Звери». Несколько сцен картины были отсняты во время живого концерта «Зверей» на БСА «Лужники». Рома Зверь заметил, что музыканты не принимали участие в выборе названия фильма.

«Эта история происходила, она подсмотрена людьми. Это нормальная практика, когда люди, приходя на концерт, достают плакат и выражают просьбу сфотографироваться, послание оставить. Хотят, чтобы их заметили, хотят донести до мира какую-то информацию, абсолютно нормальная практика, уверен, такие плакаты где-то да висели. Этот фильм о девочке, не о нас. Мы просто выступали, как группа, играли себя. Название продюсеры выбрали. Для меня главное, чтобы фильм был хороший, а не название. Я просто хочу, чтобы люди отдохнули и получили удовольствие. Про группу "Звери" мы снимаем другой фильм документальный, скоро и он появится», - рассказал он.

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Как добавил музыкант, Александра Войтинского, который выступил режиссером и одним из сценаристов фильма, можно назвать наставником группы «Звери».

«Мы партнеры, друзья, у нас, конечно, разные мнения, характеры, представления о красоте, но Саша (режиссер Александр Войтинский – прим. НСН) очень талантливый, трудолюбивый человек. Несмотря на годы, мы с ним до сих пор сотрудничаем, дружим, общаемся. Саша для меня очень важный человек в жизни, без него вы бы не увидели группу "Звери", которую знаете сейчас, его можно назвать наставником», - заявил Билык.

По сюжету, героиня находит подходящего по имени и возрасту мужчину в соцсети и видит пост, что он идет на юбилейный концерт группы коллектива, затем девушка приходит на выступление с плакатом, что ищет отца. Роли в картине исполнили Маша Кошина, Олег Чугунов, Виктор Хориняк и Зоя Бербер. В широкий прокат фильм 10 апреля выпустит кинокомпания «Наше кино» при участии онлайн-кинотеатра Okko, НТВ и ТНТ, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
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