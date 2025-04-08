Лента представит историю 17-летней Маши, которая никогда не видела отца, но знает, что родители познакомились на концерте группы «Звери». Несколько сцен картины были отсняты во время живого концерта «Зверей» на БСА «Лужники». Рома Зверь заметил, что музыканты не принимали участие в выборе названия фильма.

«Эта история происходила, она подсмотрена людьми. Это нормальная практика, когда люди, приходя на концерт, достают плакат и выражают просьбу сфотографироваться, послание оставить. Хотят, чтобы их заметили, хотят донести до мира какую-то информацию, абсолютно нормальная практика, уверен, такие плакаты где-то да висели. Этот фильм о девочке, не о нас. Мы просто выступали, как группа, играли себя. Название продюсеры выбрали. Для меня главное, чтобы фильм был хороший, а не название. Я просто хочу, чтобы люди отдохнули и получили удовольствие. Про группу "Звери" мы снимаем другой фильм документальный, скоро и он появится», - рассказал он.