Главные кинохиты марта: Пушкин-рэпер отнял кассу у «Лягушки» и «Ждуна»

ПУШКИН-ПАРОВОЗ: «УТЮГИ И НАДЕЖДЫ»

Неоднозначная реакция зрителей-консерваторов на читающего рэп Пушкина не помешала «Пророку» режиссера Феликса Умарова пробить-таки 2 марта «прокатный миллиард». 27 марта картина с Юрой Борисовым превысила планку сборов в 1,5 млрд рублей, выйдя на третье место среди самых успешных релизов 2025 года. Однако индустрии этого показалось мало.

«По сути это главный фильм постновогоднего прокатного периода, на который возлагались огромные надежды. Итоговые кассовые сборы виделись на уровне хотя бы двух миллиардов рублей. К сожалению, картина не оправдала ожиданий. "Пророк" вышел с неплохими цифрами, но не смог удержать эти позиции, поскольку большая часть российской аудитории была не готова смотреть на необычную, непривычную манеру подачи с песнями в стиле рэп. Наверное, увязать вместе Пушкина и рэп – слишком смело, даже радикально. Отзывы о картине были противоречивыми, поэтому у нее не получилось пойти по пути фильма "Мастер и Маргарита"», - объяснил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Со своей стороны, председатель АВК Алексей Воронков указал НСН на утюги и неравнодушных зрителей.

«О фильме было слышно из каждого утюга, и к "Пророку" не было равнодушных. Кто-то спрашивал, как так можно показывать Пушкина, молодежь в основном говорила, что наконец узнала, кто такой Пушкин и посмотрела на него с другой стороны. Эта картина была событием, на фоне нее работали другие проекты», - отметил Воронков.

«Пророк» заработал в марте 650 млн рублей. При этом самой успешной новинкой первого месяца весны стала сказка «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым (заработавшая 533 млн рублей за 27 дней в прокате). Далее расположились семейный фильм с овчаркой в главной роли «Пальма-2» (375 млн рублей за 13 дней), вернувшийся из нафталинового прошлого «Ждун» (249 млн рублей за 13 дней) и байопик «Роднина» (197 млн рублей за 27 дней).

«"Пальма 2" вполне может перейти за рубеж в 500 миллионов, возможно собрать даже немного больше. "Ждун" опоздал со своим появлением на экраны на несколько лет, потому особо не заинтересует аудиторию. Если он вдруг соберет 300 миллионов – это будет прекрасный результат», - сказал в этой связи НСН Роман Исаев.

При этом трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина говорила НСН, что сборы фильма «Роднина» для нее – не главное.

«Кассовые сборы для меня – второй вопрос. Мне было важнее, чтобы в фильме не было отрицательных моментов при восприятии узнаваемых людей. Кастинг очень хороший, и это не только о главных героях. Каждый, кто был задействован в съемках, показал себя хорошо», - отметила легендарная спортсменка.