Блокбастер «Кракен» с Александром Петровым вторую неделю подряд лидирует в российском прокате, заработав за выходные 165 миллионов рублей, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. Исаев допустил, что общие сборы картины могут превысить 700 миллионов рублей.

«Скромный старт фильма компенсируется достойной динамикой на втором уикенде. "Кракен" на вторых выходных собрал практически такие же деньги, как и на первом стартовом уикенде. Картина выходила в прокат на Страстной неделе, соответственно, кинопосещаемость традиционно была чуть ниже, чем в другие даты. Фильм разошелся положительным "сарафаном", можно ожидать, что он поработает вдолгую. Однако говорить о такой же динамике зрительского интереса на следующий уикенд и дальше нельзя, проект будет проседать. При этом на горизонте выход только одного крупного фильма, и это "В списках не значился" (в прокате с 1 мая - прим. НСН). Думаю, по итогу "Кракен" вполне может заработать 700 миллионов, а может и больше», - заявил он.