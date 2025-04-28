Почему успех «Кракена» не спасет кинотеатры от потери зрителей
В предстоящие майские праздники в кинотеатрах будет лишь одна новинка с сильным зрительским потенциалом, что позволит «Кракену» освоить кассу в 700 миллионов рублей, заявил НСН Роман Исаев.
Сборы фильма «Кракен» на второй неделе могут компенсировать скромный старт проката, однако кинотеатры обеспокоены тем, что новые релизы, представленные 24 апреля, не смогли заинтересовать широкую аудиторию. Об этом в интервью НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Блокбастер «Кракен» с Александром Петровым вторую неделю подряд лидирует в российском прокате, заработав за выходные 165 миллионов рублей, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. Исаев допустил, что общие сборы картины могут превысить 700 миллионов рублей.
«Скромный старт фильма компенсируется достойной динамикой на втором уикенде. "Кракен" на вторых выходных собрал практически такие же деньги, как и на первом стартовом уикенде. Картина выходила в прокат на Страстной неделе, соответственно, кинопосещаемость традиционно была чуть ниже, чем в другие даты. Фильм разошелся положительным "сарафаном", можно ожидать, что он поработает вдолгую. Однако говорить о такой же динамике зрительского интереса на следующий уикенд и дальше нельзя, проект будет проседать. При этом на горизонте выход только одного крупного фильма, и это "В списках не значился" (в прокате с 1 мая - прим. НСН). Думаю, по итогу "Кракен" вполне может заработать 700 миллионов, а может и больше», - заявил он.
Среди новинок проката наиболее удачный старт показал фильма «Денискины рассказы». Проект продюсеров братьев Андреасян освоил в первый уикенд около 55 миллионов рублей, что позволило ему занять третью строчку по сборам. Как отметил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), заработать в прокате картине помешал недостаточно раскрученный бренд.
«Сегмент детско-юношеского кино у нас на протяжении последних десятилетий находится в провале. Большое спасибо братьям Андреасян за то, что сделали этот проект, получилось благое дело, хорошая экранизация. Однако "Денискины рассказы", как бренд и литературное произведение почти неизвестны нашему юному зрителю. Потому сборы так сильно и отстают от той же "Манюни" братьев Андреасян, фильм является намного более раскрученным брендом среди современных детей. У "Денискиных рассказов" не самый удачный старт, если проект в итоге дойдет до 200 миллионов рублей – хорошо. Возможно, он еще разойдется положительным сарафаном среди детей», - уточнил собеседник НСН.
По его словам, общие сборы выходных печальны и майские праздники не добавляют кинотеатрам оптимизма.
«Топ-10 фильмов собрали немногим больше 350 миллионов рублей. Посещаемость в кинотеатрах невеселая, впереди майские выходные, когда на фоне отсутствия крупных проектов зрители традиционно выбирают отдых на свежем воздухе», - сказал Исаев.
Ранее сообщалось, что кинотеатры планируют отказаться от теневого проката с 1 по 15 мая. При этом на 1 мая запланирован релиз фильма «В списках не значился» Сергея Коротаева с Владимиром Машковым, картина открывала 47-й Московский международный кинофестиваль, напоминает «Радиоточка НСН».
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