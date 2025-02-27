«Кайф и абсолютная свобода!»: Сергей Жуков о «безбашенных рокерах» и рекордах
В самом скромном пианисте всегда внутри сидит «маленький Мик Джаггер», сказал в эфире НСН Сергей Жуков, рассказав о съемках с сыном Энджелом и покорении стадионов.
Музыка: рекорды и «маленький Джаггер»
Лидер легендарной поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью НСН рассказал о рекордных концертах, киноуспехах и тайных рокерах, живущих в душах поп-музыкантов и рэперов.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты предстоящих выходных.
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Рок-музыканты встретят весну яркими концертами в разных регионах России. «Звери» выступят 1 марта в Санкт-Петербурге, куда также заедет «СерьГа», Вячеслав Бутусов отправится в Оренбург, а Светлана Сурганова - в Ижевск. «Чайф» уже сегодня выступит в Воронеже, а Uma2rman устроит проводы зимы в Салехарде.
Ну а Сергей Жуков признался, что рос на рок-музыке, и объяснил, почему поп-музыканты и рэперы часто в душе считают себя рокерами.
«Артисты называют себя рокерами не только потому, что они слушают рок-музыку или выросли на ней, как я, например. Я большой фанат и White Snake, и Deep Purple, и Дэвида Ковердейла. Да, странно это слышать от Сергея Жукова. Скорее всего, поп- и рэп-музыканты называются рокерами, потому что очень бы хотели быть абсолютно свободными в поведении на сцене, чтобы вывалить это на публику. Принято же считать, что рокеры - это люди безбашенные, которые могут разгромить номер, выкинуть из окна отеля фортепиано, послать куда подальше всех подряд и раздеться на сцене, бегать и творить всякую дичь. Наверное, настоящие рокеры такие и есть. Но поверьте мне, в самом скромном и обаятельном пианисте внутри всегда сидит свой маленький Мик Джаггер. Поэтому все мы чуть-чуть рокеры», - подчеркнул певец.
Жуков также рассказал, как после попадания в Книгу рекордов России решился дать в марте сразу пять концертов подряд на московской «ВТБ Арене».
«Тенденция последних нескольких лет для меня стремительно ухудшается, потому что у меня все больше и больше гастролей, и скоро меня выгонят из дома. Жена говорит, что еще совсем немножко, и мне придется возить всю семью на гастроли, чтобы хоть как-то больше их видеть. Была удивительная история с «Лужниками», которые мы собирали три года подряд и даже установили рекорд России. Сейчас история повторяется, но уже в масштабах «ВТБ Арены» в Москве. Мы начали продавать два концерта. Буквально через неделю стало понятно, что билетов больше нет и концерты проданы. Мы открыли еще один дополнительный концерт. Через две недели мы продали и его, и решили, что, если такой спрос на концерты «Руки Вверх!», то нельзя отказывать нашим фанатам и добавили еще два. Сейчас я точно знаю, что остаются последние билеты, и абсолютно уверен, что это будет пять больших аншлагов на «ВТБ Арене». Рекорд ли это? Я не измеряю свою жизнь и карьеру рекордами, я рассматриваю их другими понятиями. Я точно знаю, что более 60 тысяч человек покайфуют и оторвутся на концертах «Руки Вверх!». Разве это не счастье?» - подчеркнул он, пообещав, что новый альбом группы «когда-нибудь обязательно появится».
Театр и путешествия: Интуиция и рейв
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Чайка» в Театре на Бронной и «Последние свидания» в «Мастерской Петра Фоменко».
Театралы Петербурга идут на «Номер 13», Константин Хабенский с Алексанлром Цыпкиным привезут в Нижний Новгород свой проект «Интуиция», а в Омске выбрали «Остров сокровищ».
Ну а Сергей Жуков рассказал о новых сокровищах для его фанатов и гастрономических путешествиях по вселенной «Руки Вверх!».
«Бары «Руки Вверх» - это отдельная история в моей жизни, которая длится уже больше 12 лет. Свой первый, по-настоящему успешный бар мы открыли в Санкт-Петербурге, после этого было очень много попыток открыть в Москве, но самый большой, самый главный и удачный наш бар открылся на Тверской улице лишь несколько лет назад, но зато стал самым сильным из всех. Всего по стране у нас больше 40 баров, и я безумно счастлив, что, приезжая в разные города, мы можем всегда вспомнить молодость и оттянуться вместе. Что касается бренда, история очень интересная. Мы стараемся делать и другие народные продукты для наших поклонников, Это коллекции шампуней и косметики, а также энергетики. Ну а 5 марта мы устраиваем большой рейв в Москве, где каждый сможет понять, что такое энергия «Руки Вверх!» на самом деле», - пригласил Жуков.
Кино: «Оскар», Энджел и Сережка
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер драма с Юрой Борисовым «Кончится лето» и исторический фильм «Северный полюс» с Евгением Мироновым о противостоянии во льдах СССР и США. Кроме того, в ночь со 2 на 3 марта состоится церемония вручения премии «Оскар».
Ну а Сергей Жуков раскрыл свои чувства в связи с успехом фильма «Руки Вверх!», заработавшим в прокате почти миллиард рублей.
«Фильм «Руки Вверх!» — это большой стресс для меня, потому что два года работы над фильмом — это очень сложно. Я не думал, что байопики — это что-то настолько фантастически нереальное. Когда я увидел результат, я был безмерно счастлив, потому что, представляете себе: огромная работа наконец-то стала осязаемо видна на экране. После того, как премьера состоялась, я узнал, что прокат идет просто великолепно, уже через месяц мы приблизились к миллиарду, и больше двух миллионов человек посмотрели кино в кинотеатрах. Это, конечно, впечатляющие цифры. Поэтому сказать, что я счастлив, это даже ничего не сказать», - подчеркнул артист.
Он также рассказал интересную историю, связанную со съемками своего сына Энджела в этой картине.
«Роль маленького Жукова в детстве играл мой сын Энджел. Каково это играть с сыном? В один кадр с сыном я, конечно, не попадал, потому что мы - Сергей Жуков разного поколения. Но на съемочной площадке я был вместе с ним, и это непередаваемое впечатление, потому что мы снимали в моем родном городе Димитровграде, это было на моей родной улице, у моего родного торгового центра, у моего подъезда и так далее. Удивительная история: когда мои соседи подходили и видели молодого Энджела, то обращались к нему как "Сережка". Они говорили: "Батюшки, ну просто Сережка, как будто вышел погулять"», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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