«Кайф и абсолютная свобода!»: Сергей Жуков о «безбашенных рокерах» и рекордах

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Лидер легендарной поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью НСН рассказал о рекордных концертах, киноуспехах и тайных рокерах, живущих в душах поп-музыкантов и рэперов.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты предстоящих выходных.

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Рок-музыканты встретят весну яркими концертами в разных регионах России. «Звери» выступят 1 марта в Санкт-Петербурге, куда также заедет «СерьГа», Вячеслав Бутусов отправится в Оренбург, а Светлана Сурганова - в Ижевск. «Чайф» уже сегодня выступит в Воронеже, а Uma2rman устроит проводы зимы в Салехарде.

Ну а Сергей Жуков признался, что рос на рок-музыке, и объяснил, почему поп-музыканты и рэперы часто в душе считают себя рокерами.

«Артисты называют себя рокерами не только потому, что они слушают рок-музыку или выросли на ней, как я, например. Я большой фанат и White Snake, и Deep Purple, и Дэвида Ковердейла. Да, странно это слышать от Сергея Жукова. Скорее всего, поп- и рэп-музыканты называются рокерами, потому что очень бы хотели быть абсолютно свободными в поведении на сцене, чтобы вывалить это на публику. Принято же считать, что рокеры - это люди безбашенные, которые могут разгромить номер, выкинуть из окна отеля фортепиано, послать куда подальше всех подряд и раздеться на сцене, бегать и творить всякую дичь. Наверное, настоящие рокеры такие и есть. Но поверьте мне, в самом скромном и обаятельном пианисте внутри всегда сидит свой маленький Мик Джаггер. Поэтому все мы чуть-чуть рокеры», - подчеркнул певец.

Жуков также рассказал, как после попадания в Книгу рекордов России решился дать в марте сразу пять концертов подряд на московской «ВТБ Арене».

«Тенденция последних нескольких лет для меня стремительно ухудшается, потому что у меня все больше и больше гастролей, и скоро меня выгонят из дома. Жена говорит, что еще совсем немножко, и мне придется возить всю семью на гастроли, чтобы хоть как-то больше их видеть. Была удивительная история с «Лужниками», которые мы собирали три года подряд и даже установили рекорд России. Сейчас история повторяется, но уже в масштабах «ВТБ Арены» в Москве. Мы начали продавать два концерта. Буквально через неделю стало понятно, что билетов больше нет и концерты проданы. Мы открыли еще один дополнительный концерт. Через две недели мы продали и его, и решили, что, если такой спрос на концерты «Руки Вверх!», то нельзя отказывать нашим фанатам и добавили еще два. Сейчас я точно знаю, что остаются последние билеты, и абсолютно уверен, что это будет пять больших аншлагов на «ВТБ Арене». Рекорд ли это? Я не измеряю свою жизнь и карьеру рекордами, я рассматриваю их другими понятиями. Я точно знаю, что более 60 тысяч человек покайфуют и оторвутся на концертах «Руки Вверх!». Разве это не счастье?» - подчеркнул он, пообещав, что новый альбом группы «когда-нибудь обязательно появится».

