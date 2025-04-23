«Андреасян не смущает»: Писатель Драгунский похвалил фильм «Денискины рассказы»
Фильм не стал точной киноиллюстрацией рассказов Виктора Драгунского, сказал в эфире НСН Денис Драгунский, назвав удачным полнометражный дебют Артемия Драгунского.
Писатель Денис Драгунский в интервью НСН заявил, что с ним не советовались создатели фильма «Денискины рассказы», однако картина ему понравилась.
Премьера фильма «Денискины рассказы» по мотивам одноименного цикла рассказов Виктора Драгунского состоится в России 24 апреля. Режиссером картины выступил Артемий Драгунский, а продюсерами братья Андреасяны. Денис Драгунский сказал, что его не смущают скандалы вокруг фигуры Сарика Андреасяна.
«Меня это не смущает. Андреасян – это отдельный сегмент кино, рассчитанный на массового зрителя. В любом случае Сарик – профессиональный режиссер. На мой взгляд, режиссеров можно делить на профессионалов и непрофессионалов, а не на великих Феллини, Параджанова или Ларса фон Триера и всех остальных. Это неправильно. Фильм я смотрел, он получился веселый и вполне нормальный. Самое главное – мне понравилось, что он не является киноиллюстрацией к "Денискиным рассказам". Это хорошее детское зрелище, поэтому, когда мне говорили, что этот рассказ упомянут не полностью, а про другой вообще забыли – это не про то разговор», - отметил сын Виктора Драгунского.
По словам писателя, ни Андреасяны, ни племянник Артемий Драгунский не советовались с ним при работе над картиной.
«Нет, со мной не советовались. При этом фильм снимал мой племянник, который является сыном моей, к сожалению, уже покойной сестры Ксении Драгунской, очень талантливого драматурга и театрального деятеля. Писательница она прекрасная, ее пьесы до сих пор идут по всему миру. Артемию уже более 30 лет, он много работал на телевидении, и вот у него появилась возможность сделать дебют в полном метре, но я к этому не имею отношения. Я смотрел фильм с удовольствием», - подчеркнул Драгунский.
Он отметил, что делал сценарии для экранизации произведений отца, но остался ими недоволен.
«В свое время делал несколько сценариев фильмов по Виктору Драгунскому, но я собой в этом смысле недоволен, потому что в силу своей кинематографической неопытности пытался сделать киноиллюстрацию, чтобы все было, как в книжке. А так не получается. Кино и книжка – это разные вещи», - заключил собеседник НСН.
Денис Драгунский ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что продал создателям сериала «Аутсорс» права на рассказ «Дочь военного пенсионера», однако его забыли пригласить на премьеру.
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