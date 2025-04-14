«Попса сына и эстетика отца»: В чем секрет фильмов-миллиардеров Ильи Учителя
Учитель-отец и Учитель-сын не похожи друг на друга - старший склонен к элитарности, а младший работает по лекалам «в чистой попсе», сказал в эфире НСН Александр Шпагин.
Кассовые успехи фильмов режиссера Ильи Учителя связаны с ностальгией зрителей по «попсе» 15-летней давности, заявил в интервью НСН кинокритик Александр Шпагин.
Сборы фильма Учителя-младшего «Батя 2. Дед» в выходные превысили миллиард рублей. При этом его предыдущая картина «Летучий корабль» заработала 1,123 млрд рублей. Шпагин признал, что Илья Учитель успешный режиссер, но счел слабым качество его фильмов.
«Да, он действительно успешный, но четко следует методике гламурного кино 2010-х годов и остается фигурой несколько устаревшей в сегодняшнем пространстве, когда на нас наступает действительно хорошее кино. Чуть ли не каждую неделю я встречаюсь с тонким, изящным, во многом социальным, очень острым новым кино с оригинальными сюжетами. Судя по комментариям к "Летучему кораблю", большинству зрителей картина не понравилась. Успех "Стрельцова" для меня тоже загадочный. Эстетика 2010-х сейчас практически исчезла, но у части аудитория к ней есть ностальгия. Не знаю, чему нас учит Учитель, но я не хочу возвращаться в те годы, а хочу туда, куда зовет его отец - можно придираться к его картинам (мне "Матильда", например, не очень нравится), но все равно Алексей Учитель - это интересная фигура. У него все картины очень разные, своеобразные, он пытается идти на определенные эстетические эксперименты, искать какие-то новые стили. А Илья Учитель не ищет ничего, он просто работает по привычным лекалам и выстреливает», - отметил критик.
По мнению Шпагина детям больших режиссеров проще пробивать путь к славе.
«Им очень легко, потому что у них дорога уже усыпана розами, все само плывет в руки. Алексей Герман-младший уже давно "отделился" от своего отца, это действительно серьезная и очень интересная фигура. Учитель-отец и Учитель-сын не похожи друг на друга, потому что старший склонен к большей элитарности, а младший работает в чистой попсе и пока делает успехи. При этом у сакраментального Сарика Андреасяна тоже все хорошо. У него тоже картины успешные, но это не значит, что он хороший режиссер. Что касается будущего сериала "Выстрел" (где Илья Учитель выступает режиссером, а Алексей Учитель – продюсером – прим. НСН), на месте Алексея Учителя я безусловно был бы продюсером своего сына, просто потому что он приносит в дом такую кассу, но попытался бы его несколько "окультурить". При этом, конечно, Илья Учитель – профессионал», - заключил собеседник НСН.
С начала 2025 года уже шесть российских фильмов превысили планку сборов в 1 миллиард рублей. Самой успешной картиной года остается сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», заработавшая в прокате 3,345 млрд рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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