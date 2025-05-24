«Прокуроры» против «Случайности»: Кто получит «Золотую пальмовую ветвь»

РАЗОЧАРОВАНИЕ КРИТИКОВ

При этом, по словам Нины Ромодановской, некоторые картины основной программы Каннского фестиваля в этом году отчасти разочаровали критиков.

«В 2025 году программа ровная, оказывается больше разочарований, чем очарований. Есть ряд картин, широко распиаренных у публики. Это, например, "Звук падения" Маши Шилински. О картине начали говорить еще до того, как она была показана в Каннах, но, честно говоря, я и после просмотра не поняла, что это было. "Финикийская схема" Уэса Андресона — тот Уэс Андресон, которого мы уже видели. Мне кажется, эта его картина должна стать поворотной. Критики уже заговорили о том, сможет ли он выйти за рамки своего амплуа, и хочет ли этого. Даже фанаты в какой-то момент устанут от привычного стиля Андерсона, режиссер оказался заложником своей же задумки. Он работает в узком тематическом сегменте с любимыми актерами, по сути предлагает зрителю большой сериал из своих фильмов», - сказала главред «ПрофиСинема» в интервью НСН.