«Прокуроры» против «Случайности»: Кто получит «Золотую пальмовую ветвь»
В Каннах среди фаворитов этого года в том числе выделяют ленту франко-испанского режиссера Оливера Лаше «Сират».
24 мая завершается 78-й Каннский международный кинофестиваль. Он начался во Франции 13 мая. В основном конкурсе были представлены 22 картины.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
В субботу вечером на Лазурном берегу жюри во главе с французской актрисой Жюльет Бинош объявят обладателя «Золотой пальмовой ветви». В последний день мероприятия в нескольких залах покажут все конкурсные фильмы. Среди фаворитов этого года — картины «Два прокурора», «Сират» и «Простая случайность». При этом некоторые критики заявили, что им не понравилась программа 78-го фестиваля из-за того, что «хорошие авторские работы, сложились в странный пазл».
В последний день фестиваля зрителям также покажут картину братьев Дарденн «Молодые матери». Бельгийский режиссер Жан-Пьер Дарден и его младший брат Люк принимают участие в мероприятии уже десятый раз. Они дважды стали обладателями «Золотой пальмовой ветви». Фильм Дарден рассказывает о переживаниях пяти молодых матерей. Критики уже отметили хороший кастинг картины и ее особый такт.
ФАВОРИТЫ
Согласно информации французских СМИ, среди возможных обладателей «Золотой пальмовой ветви» в 2025 году — картина франко-испанского режиссера Оливера Лаше «Сират». Этот фильм снят в жанре дорожного путешествия (роуд-муви). При этом лента иранского постановщика Джафара Панахи «Простая случайность», основные действия которого тоже проходят в дороге, была отмечена критиками за политические взгляды автора.
В свою очередь главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская считает, что к наиболее интересным фильмам программы 78-го Каннского кинофестиваля можно отнести работы Ричарда Линклейтера, Доминика Молля, Сергея Лозницы и Ари Астера.
«Мне очень понравилась работа Ричарда Линклейтера "Новая волна" о Годаре. Также понравилось "Досье 137" режиссера Доминика Молля, это современное французское социальное кино, очень крепкое. Могу выделить и "Два прокурора" Лозницы. Картина "Эдингтон" Ари Астера занимает в рейтинге журнала "Screen" одно из последних мест, но я бы этот фильм тоже отметила. К остальным лентам есть вопросы. Представлены хорошие авторские работы, но в этом конкурсе они сложились в какой-то странный пазл», - сказала она в беседе с НСН.
К тому же с первых дней проведения фестиваля лидирующие позиции в этом году занимает фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Два прокурора». Он и по сей день возглавляет международный рейтинг критиков в журнале «Screen International». Однако российский кинорежиссер Александр Сокуров в беседе с НСН предположил, что украинцу в Каннах может помочь победить политика.
«Политика все ставит на свои места. Если политически угодно, чтобы победил режиссер с Украины, победит он. Здесь вопрос не в искусстве, не в художественных качествах — это политическая история», - объяснил он.
Между тем, звезду бразильского фильма режиссера Клебера Мендонса Фильо «Секретный агент» Вагнера Моуру называют фаворитом среди претендентов на приз за «Лучшую мужскую роль». За получение награды он конкурирует с американским актером Хоакином Фениксом, который исполнил роль в черной комедии «Эддингтон» про пандемию коронавируса.
РАЗОЧАРОВАНИЕ КРИТИКОВ
При этом, по словам Нины Ромодановской, некоторые картины основной программы Каннского фестиваля в этом году отчасти разочаровали критиков.
«В 2025 году программа ровная, оказывается больше разочарований, чем очарований. Есть ряд картин, широко распиаренных у публики. Это, например, "Звук падения" Маши Шилински. О картине начали говорить еще до того, как она была показана в Каннах, но, честно говоря, я и после просмотра не поняла, что это было. "Финикийская схема" Уэса Андресона — тот Уэс Андресон, которого мы уже видели. Мне кажется, эта его картина должна стать поворотной. Критики уже заговорили о том, сможет ли он выйти за рамки своего амплуа, и хочет ли этого. Даже фанаты в какой-то момент устанут от привычного стиля Андерсона, режиссер оказался заложником своей же задумки. Он работает в узком тематическом сегменте с любимыми актерами, по сути предлагает зрителю большой сериал из своих фильмов», - сказала главред «ПрофиСинема» в интервью НСН.
«РУССКИЙ СЛЕД»
Советские и российские деятели киноискусства получали награды Каннского международного кинофестиваля более 60 раз. Впервые конкурс состоялся на Лазурном берегу в 1946 году. Тогда премию Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру получил советский режиссер Михаил Ромм, снявший в годы войны фильм «Человек №217». Приза за лучшее цветовое решение была удостоена картина Александра Птушко «Каменный цветок».
Тогда же гран-при фестиваля был присужден фильму народного артиста СССР Фридриха Эрмлера «Великий перелом» о защитниках Сталинграда с Михаилом Державиным-старшим, который исполнил в ленте роль советского полководца.
Наград в Каннах в том числе были удостоены фильм Михаила Калатозова «Летят журавли», «Солярис» и «Жертвоприношение» Андрея Тарковского, «Сибириада» Андрея Кончаловского, «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова и несколько картин Андрея Звягинцева.
В прошлом году на 77-м Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в ролях. Картина была удостоена семиминутных оваций во время премьерного показа на фестивале. В 2025 году лента получила пять «Оскаров».
Режиссер фильма «Брат-3» Валерий Переверзев, который сейчас находится в Каннах, в беседе с НСН отметил, что российские кинодеятели сохраняют возможность продвигать свою работу на международном фестивале на Лазурном берегу.
«Интерес к русской культуре и кинематографу не пропал, огромное количество людей по-прежнему заинтересовано в сотрудничестве. Все ждут разрешения различных политических ситуаций, когда что-то наладится. Ничего не поменялось, единственное — в Каннах нет русского павильона и возможности представлять те или иные проекты именно от лица Российской Федерации. Частным образом российские кинокомпании и режиссеры спокойно коммуницируют со всеми, нет никаких проблем», - объяснил он.
В рамках 78-го Каннского фестиваля его гендиректор Тьерри Фремо и мэр фестивальной столицы Давид Лиснар предложили создать в Каннах Международный музей кинематографии, в котором будет собрана обширная документация о кинофестивале. Его строительство предлагают начать в 2029 году, когда должен состояться 82-й Каннский фестиваль.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за несколько часов до вручения наград Каннского кинофестиваля в Каннах пропал свет, что привело к срыву показов некоторых фильмов.
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