Пожилым водителям могут ужесточить допуск к управлению транспортом
Министерство внутренних дел России считает необходимым усовершенствовать механизмы допуска граждан старшего возраста к управлению транспортными средствами. Соответствующее положение содержится в проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на период до 2036 года, опубликованном на портале нормативных правовых актов.
Согласно документу, водители старше 60 лет чаще других становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, на граждан этой возрастной группы приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов. В МВД отметили, что с 2017 по 2024 год количество аварий с участием пожилых водителей выросло на 25%, число погибших — на 33%, пострадавших — на 22%.
В ведомстве подчеркивают, что рост аварийности требует адаптации инфраструктуры, транспортной среды и правил допуска к вождению с учетом возрастных особенностей. В частности, предлагается усилить контроль за состоянием здоровья пожилых водителей и ввести дополнительные меры профилактики ДТП с их участием.
Проект стратегии был разработан на основе анализа статистики аварийности за последние шесть лет. Он согласован с 12 федеральными органами власти, включая Минздрав, МЧС, Минтруд и Минтранс, и одобрен правительственной комиссией по безопасности дорожного движения в апреле 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru