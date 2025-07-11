Пожилым водителям могут ужесточить допуск к управлению транспортом

Министерство внутренних дел России считает необходимым усовершенствовать механизмы допуска граждан старшего возраста к управлению транспортными средствами. Соответствующее положение содержится в проекте стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на период до 2036 года, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, водители старше 60 лет чаще других становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, на граждан этой возрастной группы приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов. В МВД отметили, что с 2017 по 2024 год количество аварий с участием пожилых водителей выросло на 25%, число погибших — на 33%, пострадавших — на 22%.