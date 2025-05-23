НАШИ ЗА РУБЕЖОМ

К примеру, в рамках соглашения, заключенного компаний Slon Sales House, на Amazon и FILM PLATFORM станет доступен документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды». Помимо прочего на Amazon и FAWESOME.tv представят сериал «Тайны Карениной», созданный «Студией Видеопрокат» и онлайн-кинотеатрами Kion и Wink при поддержке Института развития интернет.

Одним из участников Marché Du Film в 2025 году стал российский кинорежиссер Валерий Переверзев, представивший в Каннах свой новый фильм «Тени Москвы». Главную роль в ленте исполнила супруга режиссера, актриса Юлия Переверзева. Также известно, что одного из персонажей фильма воплотила Елена Коренева, знакомая зрителю по ролям в лентах «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Ловушка для одинокого мужчины» и многим другим фильмам.

Сам Переверзев в интервью НСН рассказал, что впервые приехал в Канны на 68-ой фестиваль, и старается не пропускать событие каждый год. При этом 78-й фестиваль стал для него самым успешным.

«Думаю, это лучший мой фестиваль именно потому, что меняется мой статус, я действительно становлюсь большим, настоящим режиссером. Фильм "Тени Москвы" здесь стал большим кино. Его оценивают на высочайшем уровне и хотят покупать в Европу, Америку, Индию, Китай. Мы еще ведем переговоры, пока не подписаны контракты по сотрудничеству с дистрибьюторами», - рассказал НСН режиссер.

По данным СМИ, в Каннах также присутствовали и якутские режиссеры Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев. Оба в рамках Marché Du Film представили свои новые фильмы и провели деловые встречи с дистрибьюторами, чтобы продвинуть ленты в международном прокате. Бурнашев на кинорынке презентовал международный психологический триллер «Пентхаус», съемки которого проходили в Малайзии. Давыдов же представил психологическую драму «Колыбельная», которая посвящена сложным взаимоотношениям двух женщин.