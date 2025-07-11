СМИ: Путин готов к возможному введению Трампом новых санкций против России
Президент России Владимир Путин допускал, что президент США Дональд Трамп может ужесточить свою позицию и ввести дополнительные санкции против Москвы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.
По данным издания, российский лидер понимал, что у его американского коллеги может иссякнуть терпение, особенно на фоне отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине.
При этом, как утверждают собеседники NYT, Путин в целом оценивает контакты с Трампом в текущем году как положительные.
Глава Белого дома в последние дни ужесточил риторику в отношении Москвы. После телефонного разговора с Путиным 3 июля Трамп заявил, что остался недоволен беседой и выразил разочарование отсутствием продвижения по украинскому вопросу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru