СМИ: Путин готов к возможному введению Трампом новых санкций против России

Президент России Владимир Путин допускал, что президент США Дональд Трамп может ужесточить свою позицию и ввести дополнительные санкции против Москвы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

По данным издания, российский лидер понимал, что у его американского коллеги может иссякнуть терпение, особенно на фоне отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине.