Диль и работа со светом: Как в Каннах приняли новый фильм Серебренникова
Многих критиков удивило, что картину Кирилла Серебренникова в Каннах показали вне конкурса, рассказала НСН Нина Ромодановская.
Фильм «Исчезновение Йозефа Менгеле» является принципиальной работой в творчестве Кирилла Серебренникова, поскольку эта картина заставит зрителя задуматься о природе зла, заявила в разговоре с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Российский режиссер представил картину «Исчезновение Йозефа Менгеле» на 78-го Каннском кинофестивале. Драма, снятая по роману Оливье Гезе о самом известном нацистском враче, который проводил эксперименты над узниками Освенцима, была представлена в секции «Cannes Premiere». По словам Ромодановской, эту работу Серебренникова можно назвать филигранной.
«Это одна из принципиальных работ в творчестве Серебренникова, поскольку исследование природы зла и природы власти очень важно для художника. Практически все крупные мастера неизбежно обращаются к таким темам. Это очень важная картина и она сделана филигранно. Оператор Влад Опельянц работает со светом и тенью на уровне величайших мастеров операторского искусства. Также в фильме представлена одна из выдающихся работ Аугуста Диля. Он много снимается, это знакомый нам актер. Но в этом фильме его работа сложна чисто физически. Мы видим его персонажа в период от 1956 до 1978 год. Нужно играть и молодого, и пожилого человека, это всегда вызов для актера, и Аугуст Диль прекрасно справляется», - пояснила она.
Как добавила собеседница НСН, многих критиков удивило, что картина была показана вне основного конкурса фестиваля.
«У меня и многих коллег остался вопрос, почему фильм Серебренникова именно вне конкурса. Сам конкурс оказался не совсем таким, как мы ожидали, есть слабые работы. Однако Каннская программа собирается таким образом, что изначально, когда картины попадают в отборочный комитет, они не делятся по секциям. Распределение фильмов - это, как и ситуация с призами, игра в шашки. Иногда фильм попадает в ту или иную секцию из-за того, какие именно картины его окружают», - уточнила Ромодановская.
Ранее сообщалось, что Кирилла Серебренникова также наградили орденом Почетного легиона. Вручая награду, министр культуры Франции Рашида Дати отметила особый вклад режиссера в кино, театр и оперу и его неоднократное участие в Каннском фестивале, передает «Радиоточка НСН».
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