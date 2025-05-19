Кинорежиссер Александр Сокуров в разговоре с НСН ранее допустил, что политика может помочь украинскому режиссеру получить «Золотую пальмовую ветвь».

«Если политически угодно, чтобы победил режиссер из Украины, победит он. Здесь вопрос не в искусстве, не в художественных качествах - это политическая история», - заявлял он.

Второе место рейтинга в данный момент делят немецкая картина Маши Шилински «Звук падения» и бразильский триллер «Секретный агент» Клебера Мендоса Фильо. Третью позицию в списке предпочтений занимает фильм американского режиссера Ричарда Ликлейтера «Новая волна».



Новая картина американского режиссера Уэса Андерсона «Финикийская схема», сорвавшая в день премьеры на фестивале семиминутные овации, получила от критиков 2,3 балла. Картина рассказывает об одном из богатейших людей Европы и его противоречивых отношениях с дочерью, действия разворачиваются в 1950 году. Главного персонажа в картине воплотил Бенисио Дель Торо, которому Андерсон рассказал о своей задумке еще в 2021 году, поскольку видел в этой роли только его.

Однако не все актеры были лично приглашены режиссером в ленту. К примеру дочь Кейт Уинслет актриса Миа Триплтон обошла сотни претенденток в ходе кастинга, чтобы заполучить роль в фильме. В ленте также снимались Майкл Сера, Том Хэнкс, Билл Мюррей, Бенедикт Камбербэтч и Скарлетт Йоханссон, которая в этом году представит на Каннском фестивале еще и свой режиссерский проект «Элеонора Великая».