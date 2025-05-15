Ранее «Миссия невыполнима: Финальная расплата» сорвала громкие овации на премьере в Каннах. По данным СМИ, зрители, аплодировали Тому Крузу стоя не меньше пяти минут после просмотра, некоторые источники также утверждают, что аплодисменты продлились целых семь минут. Как отметила Ромодановская, живой отклик аудитории был заметен и во время кинопоказа.

«Я смотрела фильм в Гранд-театре "Люмьер" вместе с группой и с Томом Крузом. Зрители после показа аплодировали очень бурно. Вообще в процессе просмотра, когда на экране появлялись знакомые персонажи или Том Круз справлялся со сложными трюками, аудитория реагировала очень эмоционально, хлопала. Был живой отклик зрителя на все, что происходило в фильме. Картина, на мой взгляд, получилась очень ностальгической. Название "Последняя расплата" намекает на последнюю часть истории франшизы. Очень похоже на это, поскольку в фильме развязались все узелочки, которые были завязаны в предыдущих частях», - рассказала она.

Согласно представленным трейлерам, в новом фильме Тому Крузу предстоит множество трюков, включая прыжок с парашютом с обрыва вниз головой и погружение в воду. Собеседница НСН также подтвердила, что новый фильм будет очень зрелищным.

«"Миссия невыполнима" - очень известная франшиза, Том Круз многое делает для ее раскрутки. Конечно, его самостоятельные трюки, через которые потом продвигается картина, сильно помогают. Учитывая возраст актера, это вызывает уважение. Новая часть получилась очень зрелищная, как и всегда», - уточнила Ромодановская.