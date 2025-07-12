Лавров прибыл в КНДР с трехдневным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в КНДР, поездка продлится три дня.

Северная Корея стала второй остановкой в турне главы внешнеполитического ведомства по странам Азии. Ранее он посетил Малайзию и поучаствовал в министерских заседаниях формата РФ - АСЕАН, Восточноазиатского саммита, Регионального форума АСЕАН по безопасности.

В КНДР Лавров посетит город Вонсан. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр и его северокорейский коллега Цой Сон Хи запланировали второй раунд стратегических консультаций на уровне глав МИД двух государств. Первая такая встреча прошла в Москве в ноябре прошлого года.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио в малайзийском Куала-Лумпуре.

