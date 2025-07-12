Лавров прибыл в КНДР с трехдневным визитом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в КНДР, поездка продлится три дня.
Северная Корея стала второй остановкой в турне главы внешнеполитического ведомства по странам Азии. Ранее он посетил Малайзию и поучаствовал в министерских заседаниях формата РФ - АСЕАН, Восточноазиатского саммита, Регионального форума АСЕАН по безопасности.
В КНДР Лавров посетит город Вонсан. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр и его северокорейский коллега Цой Сон Хи запланировали второй раунд стратегических консультаций на уровне глав МИД двух государств. Первая такая встреча прошла в Москве в ноябре прошлого года.
Ранее стало известно, что Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио в малайзийском Куала-Лумпуре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru