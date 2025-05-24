- Расскажите об особенностях фестиваля, каковы его главные «изюминки»? Есть ли среди участников фестиваля звезды или это исключительно новые имена?

- С этого года мы создали Кинорынок авторского кино, где фильмы могут найти себе прокатчика или платформу. В этом мы видим миссию фестиваля – не просто делать кинофестиваль, но и помогать молодым кинематографистам продвигать свое кино. Мы изначально хотели, чтобы наша деловая программа несла прикладной характер, чтобы это были не пустые разговоры, а чтобы режиссеры и продюсеры выносили для себя полезную, применимую на практике информацию. Кинорынок в этом смысле может стать той самой платформой, которая будет востребована. И это уже востребовано, что нам показало количество заявок, которое пришло на кинорынок в этом году – 56. Посмотрим, что будет дальше, но, безусловно, мы будем развивать это направление.

- А почему фестиваль проводится в Великом Новгороде?

- Великий Новгород – это идеальное, как нам кажется, место для проведения кинофестиваля, потому что он находится между двух столиц – Москвой и культурной столицей Санкт-Петербургом. Это два города, в которых очень большое сосредоточение кинематографистов. Соответственно, Великий Новгород в этом смысле становится очень удобным местом для ежегодного сбора деятелей кино. С этого года фестиваль проводится не только в Великом Новгороде, а еще и в Старой Руссе, в городе Достоевского, где он написал «Братьев Карамазовых». Это город, который мы искренне всей душой полюбили, так же, как и Великий Новгород. Это место с удивительной публикой, с очень интеллектуальной аудиторией, с людьми-ценителями искусства и культуры, с настоящими патриотами. В нем очень большое комьюнити бизнесменов, которые восстанавливают памятники культуры и всячески привлекают туристов в свой город. Эту идею мы хотим поддержать и привлечь дополнительное внимание к Старой Руссе. В том числе, привезти туда кино, которое можно посмотреть далеко не везде.

- В прошлом году главный приз фестиваля получил фильм «Эра» режиссёра Вениамина Илясова, а лучшим режиссеров признали Никиту Миклушова (фильм «Мох»). Расскажите, следите ли вы дальше за карьерой этих режиссеров? Стал ли для них фестиваль лифтом в киноиндустрии?

- Да, конечно, мы очень тщательно отслеживаем судьбу наших победителей, и не только победителей, но и участников конкурса. Если говорить про фильм «Эра», то его судьба сложилась более чем хорошо. Мы считаем, что наш фестиваль стал своеобразным лифтом для фильма. После «Нового движения» фильм участвовал еще в нескольких российских и международных фестивалях, был показан на платформах и получил международные награды, а главное, фильм вышел в российском прокате 21 ноября 2024 года и собрал более 1000 зрителей. В этом году мы даем возможность нашим конкурсантам показать свои проекты, представив их в рамках кинорынка. Семь из восьми конкурсных фильмов принимают участие в кинорынке, что говорит о востребованности. Мы очень дружим со многими фестивалями, приглашаем отборщиков других фестивалей для того, чтобы продвигать авторское кино, а также для того, чтобы у молодых кинематографистов был дальнейший путь развития. Мы только за то, чтобы фильмы, которые показаны на «Новом движении», двигались дальше и, возможно, были показаны в рамках других фестивалей, выходили в кинотеатральный прокат и были показаны на платформах.