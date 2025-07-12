Немецкого комика будут судить из-за поста о покушении на Трампа

Комик Себастьян Хотц предстанет перед судом в Германии из-за поста в соцсети, в котором тот одобрил покушение на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По данным газеты, судебный процесс начнется 23 июля в окружном суде Тиргартена. Прокуратура Берлина обвиняет Хотца в поощрении и одобрении преступления. Комик не стал комментировать процесс.

В июле 2024 года на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пуля задела ухо политика, в результате ЧП погиб один из его сторонников. В связи с нападением Хотц написал в соцсети X, что «считает совершенно фантастическим, когда умирают фашисты». Пост вызвал негодование пользователей, и комик удалил публикацию.

