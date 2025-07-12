Немецкого комика будут судить из-за поста о покушении на Трампа
Комик Себастьян Хотц предстанет перед судом в Германии из-за поста в соцсети, в котором тот одобрил покушение на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
По данным газеты, судебный процесс начнется 23 июля в окружном суде Тиргартена. Прокуратура Берлина обвиняет Хотца в поощрении и одобрении преступления. Комик не стал комментировать процесс.
В июле 2024 года на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пуля задела ухо политика, в результате ЧП погиб один из его сторонников. В связи с нападением Хотц написал в соцсети X, что «считает совершенно фантастическим, когда умирают фашисты». Пост вызвал негодование пользователей, и комик удалил публикацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru