Помимо прочего на международном кинорынке Marché Du Film в рамках Каннского фестиваля Переверзев представил фильм «Тени Москвы». По его словам, картиной заинтересовались дистрибьюторы из Европы, Китая, Индии и США.

«Картину оценивают на высочайшем уровне и хотят покупать в Европу, Америку, Индию, Китай. Мы еще ведем переговоры. Это хорошая работа, в какой-то степени комедийная, веселая, резкая. Были потрачены не только силы, но и деньги, хотелось бы их возвращать, чтобы снимать новое кино. Очень хочу, чтобы ленту увидели москвичи и как можно быстрее. Уже договорился о премьере в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что документальный фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» будет представлен на зарубежных онлайн-платформах Amazon и FILM PLATFORM. Соответствующее соглашение на международном кинорынке Marché du Film в рамках Каннского кинофестиваля заключила компания Slon Sales House. Помимо прочего, на платформах Amazon и FAWESOME.tv также представят сериал «Тайны Карениной», созданный онлайн-кинотеатрами Kion и Wink, напоминает «Радиоточка НСН».

