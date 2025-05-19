«В прошлом году фильм "Брат 3" был допущен до деловой программы, затем по разным причинам, включая жалобы недоброжелателей из недружественных стран, фильм был снят с показа. В этом году мы решили не анонсировать, что картина "Тени Москвы" будет показана на фестивале в рамках деловой программы. Для меня важно показать ее здесь в Каннах для экспертного сообщества, я безумно этому рад. Это говорит о том, что вода дорожку все равно найдет. Какие бы заборы не строили для русского искусства, если есть художники, русское искусство просочится. Оно востребовано, и наш долг эту культуру нести», - рассказал он.

Ранее супруга режиссера, актриса и продюсер Юлия Переверзева привлекла внимания журналистов, появившись на красной дорожке фестиваля в чувашском национальном костюме, напоминает «Радиоточка НСН»

