Волынец призвала создать значок для беременных автомобилисток
Если автомобилисты будут видеть, что за рулем находится беременная женщина, то к ей будут относиться более уважительно, сказала НСН Ирина Волынец.
Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в эфире НСН предложила ввести в России значок для автомобиля, который сигнализировал бы, что за рулем находится беременная женщина.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предложил внедрить значки для беременных. По его мнению, беременным девушкам нужен отличительный знак, который будет сигнализировать окружающим о необходимости уступить место или пропустить в очереди. Знак, как уверен автор инициативы, должен приковывать внимание людей, вызывать любовь, уважение и почтение. Волынец поддержала инициативу Милонова.
«Бывает так, что женщина уже ждет ребенка, а это еще незаметно визуально. В это время она подвергается большей опасности в том же самом транспорте. Также девушка может плохо себя чувствовать, потому что беременность – это перестройка всего организма, в том числе и гормональная. В этой связи, если кто-то из беременных пожелает носить такой значок, то окружающие действительно могут оказывать большее внимание, уважение, могут уступить место и в случае чего позаботиться о беременной женщине. Мне кажется, что это неплохо», - сказала собеседница НСН.
Волынец также предложила распространить практику использования знака на автомобилях, сигнализирующего, что за рулем находится беременная женщина.
«Подобный значок можно было бы устанавливать на автомобиль, который водят беременные женщины, потому что многие будущие мамы ездят за рулем. Это связано либо с работой, либо с какими-то другими делами. Некоторые женщины устанавливают на автомобиль значок туфельки, когда хотят более уважительного отношения на дороге. Так и беременную женщину с таким значком на авто могут где-то пропустить, уступить. Все равно люди более уважительно относятся к беременным. Тут даже не нужен какой-то законодательный уровень, достаточно продавать эти значки в супермаркетах или выдавать женщине, когда она встает на учет в женскую консультацию», - заключила Волынец.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила НСН, что уважение к беременным женщинам можно привить правильным воспитанием, а не юридическими нормами.
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