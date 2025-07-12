СМИ: В Алеппо при взрыве на складе оружия погибли пять человек

Взрыв произошел на оружейном складе в окрестностях города Алеппо в Сирии, есть жертвы. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на источники в службе гражданской обороны.

По данным СМИ, детонация боеприпасов была зафиксирована на бывшей базе сирийских ПВО в районе Нейраб. Причина ЧП - возгорание на складе или удар ВВС Израиля - пока неизвестна. По свидетельствам очевидцев, после взрыва повреждены несколько расположенных рядом с объектом зданий.

Как сообщает СМИ, во время инцидента погибли как минимум пять человек, еще 14 пострадали.

Ранее в Белгородской области мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства во время уборки сена.

