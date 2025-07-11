Экс-глава «Газпром межрегионгаз Махачкала» арестован по делу о взятке
Бывший генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мансуров был задержан, затем арестован и помещен в следственный изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере.
Факт задержания подтвердил адвокат Мансурова Владислав Живаев, однако от каких-либо комментариев отказался.
Мансуров возглавил «Газпром межрегионгаз Махачкала» в мае 2022 года, но спустя год покинул пост. После отставки он занял должность заместителя генерального директора по взаимодействию с органами власти в «Газпром межрегионгаз Уфа», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru