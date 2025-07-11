Россельхознадзор направит специалистов в Армению из-за проблем с экспортом цветов

Россельхознадзор планирует в ближайшее время направить в Армению группу специалистов для оценки фитосанитарной обстановки в тепличных хозяйствах, занимающихся выращиванием цветов. Об этом сообщила пресс-служба Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов (ИОБПП) Армении.

Поводом для визита стали сообщения о возникших трудностях с экспортом армянской цветочной продукции в Россию, распространившиеся ранее в социальных сетях. Как уточнили в ИОБПП, специалисты двух ведомств проведут совместные проверки хозяйств на месте.