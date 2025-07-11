Россельхознадзор направит специалистов в Армению из-за проблем с экспортом цветов

Россельхознадзор планирует в ближайшее время направить в Армению группу специалистов для оценки фитосанитарной обстановки в тепличных хозяйствах, занимающихся выращиванием цветов. Об этом сообщила пресс-служба Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов (ИОБПП) Армении.

Поводом для визита стали сообщения о возникших трудностях с экспортом армянской цветочной продукции в Россию, распространившиеся ранее в социальных сетях. Как уточнили в ИОБПП, специалисты двух ведомств проведут совместные проверки хозяйств на месте.

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До этого инспекционные органы Армении и России уже взаимодействовали в удаленном формате — с помощью онлайн-видеонаблюдения. По итогам этих мероприятий семи армянским производителям было разрешено возобновить поставки цветов в Россию.

Ведомства продолжают сотрудничество с целью устранения ограничений и восстановления регулярного экспорта продукции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Алексей Филимонов
ТЕГИ:РоссельхознадзорРоссияАрменияЦветы

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