Водитель автобуса погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-4 в Подмосковье

На участке трассы М-4 «Дон» в Домодедовском округе Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузовика. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в результате столкновения погиб водитель автобуса, семеро пассажиров обратились за медицинской помощью.

По предварительным данным, авария произошла около 20:10 на 37-м километре трассы в направлении Москвы.