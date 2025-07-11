Водитель автобуса погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-4 в Подмосковье

На участке трассы М-4 «Дон» в Домодедовском округе Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и грузовика. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в результате столкновения погиб водитель автобуса, семеро пассажиров обратились за медицинской помощью.

По предварительным данным, авария произошла около 20:10 на 37-м километре трассы в направлении Москвы.

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В ведомстве уточнили, что автобус совершил попутное столкновение с грузовиком, который остановился на проезжей части из-за технической неисправности.

В момент аварии в автобусе находилось 12 человек. На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства случившегося, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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