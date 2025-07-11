В Госдуме предложили выдавать гражданство мигрантам за уплату налогов

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева направила министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву предложение ввести новое условие для получения российского гражданства. Речь идет о необходимости подтвердить уплату налогов на сумму не менее 10 миллионов рублей за весь период пребывания в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обращения.

Авксентьева, занимающая пост заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству, указала на рост числа иностранных граждан, получающих российский паспорт. По ее словам, только с 2021 по 2024 год гражданство РФ было предоставлено более чем двум миллионам человек, большинство из которых — выходцы из стран СНГ.