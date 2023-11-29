Премия лучшим из лучших: Москву разукрасили во «Все цвета джаза»
Радио JAZZ 89.1 FM собрало 28 ноября лучших джазовых музыкантов 2023 года и вручило им заслуженные награды. Подробнее — в репортаже НСН с места событий.
Вторник 28 ноября запомнится многим ценителям джаза – в этот день Радио JAZZ 89.1 FM провело в Москве церемонию вручения премии «Все цвета джаза» и вручило награды лучшим из лучших в этом жанре.
Премия подтвердила свой статус одного из самых престижных и ожидаемых событий года в мире джазовой музыки. Церемония, прошедшая в зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной», собрала не только лучших джазовых музыкантов, но и поп-артистов, которые ценят джаз за эмоциональность и содержательность. Среди них композитор и педагог Этери Бериашвили, солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева, победитель «Фабрики звезд-6» Дмитрий Колдун, представитель Белоруссии на конкурсе «Евровидение-2016» певец IVAN, а также балерина Анастасия Волочкова.
Ведущими церемонии стали джазовая певица безграничных вокальных возможностей, участница третьего сезона шоу «Голос» Мариам Мерабова и резидент Comedy Сlub, участник группы «USB» Константин Маласаев.
Именно они объявляли победителей, которыми стали группа «SINcopated» (номинация «Восходящая звезда»), саксофонистка, вокалистка Анна Королева («Релиз года»), подпольный джазовый клуб The Bix («Лучшая площадка года»), литературно-джазовый праздник «Белые Ночи в Купчино» («Фестиваль года»), а также серия специальных концертов «MOSCOW JAZZ FESTIVALL» («Мероприятие года»).
Награда «Лучший музыкант» досталась лидеру группы «Billy’s Band» Билли Новику. Артист со знанием дела заявил НСН, что джаз – это светлая, изящная и радостная музыка с очень тонким юмористическим подтекстом.
«Когда звучит хороший джаз, я начинаю внутренне хохотать. Это красивая, светлая и радостная музыка. А еще немножко сумасшедшая. Джаз - это музыка для всех, включая детей, не нужно ничего понимать в джазе, чтобы его любить и наслаждаться», - признался он.
Награду Билли Новику вручил виртуозный пианист и дирижер, народный артист России Сергей Жилин. Маэстро также в присущей ему экспрессивной манере исполнил несколько композиций. После выступления он заверил НСН, что россияне всё больше и больше любят джаз.
«Джаз развивается в России! У нас до пандемии было минимум пять-семь кассовых концертов, когда люди приходят и выкупают все билеты. В Москве в год у нас было около 17-20 концертов. Пандемия сильно подрубила, была просадка… У нас нет дотаций, мы ездим по стране на кассу. Люди покупают билеты и приходят на нас, джаз живет!», - сказал Жилин.
Премию «За вклад в развитие российского джаза» получил народный артист России Игорь Бутман. Он не смог приехать на церемонию, так как его поезд задержали на пять часов, однако прислал теплый аудиокомментарий, который прозвучал со сцены.
«К сожалению, погода не позволила мне приехать на это замечательное событие, поезд задерживается на пять часов, беспрецедентный случай. Тем не менее, премия идет! В джазе появилось много молодежи, проводятся фестивали, концерты, а Радио JAZZ 89.1 FM продолжает делать огромное дело, пропагандируя лучшую музыку в мире. Одна часть моей премии – это конечно Радио JAZZ 89.1 FM!» - с благодарностью сказал саксофонист.
Было что сказать о джазе и гостям премии. В частности, на красной дорожке церемонии бессменная солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева призналась корреспонденту НСН, что для нее джаз – это высшая математика.
«У меня первая ассоциация с джазом – высшая математика, вторая - это Джордж Бенсон, ничего не могу с собой поделать. Когда я слышу прям какие-то сложные переходы, для меня это высшая математика, мой мозг начинает дымиться. А вот произведения Бенсона мне очень близки», - сказала певица.
О Джордже Бенсоне вспомнил и представитель Белоруссии на конкурсе «Евровидение 2016» певец IVAN.
«Джаз вполне подходит для прослушивания в транспорте, однако он требует внимания, вовлеченности, углубленности. Представьте: метро, толпа, кто-то куда-то спешит, а у тебя в наушниках играет Джордж Бенсон, это успокаивает, ты на дзене. Кто-то под дождем мокнет, кто-то им наслаждается. Такого хочется слушать больше!» - сказал он.
А победитель «Фабрики звезд-6» Дмитрий Колдун в беседе с НСН пожалел, что только в первый раз посетил премию «Все цвета джаза», которая проходит уже девять лет.
«Джаз - это сочетание стиля, чего-то такого дорогого, вкусного, выдержанного и в то же время на подсознательном уровне очень понятного – на уровне рефлексов, инстинктов. Поэтому джаз для меня - это сложная работа, это сложные аранжировки, это частичка волшебства от музыки. Я первый раз нахожусь на этой премии, очень жаль, что пропустил предыдущие», - сказал он.
Вовремя артист спохватился, ведь в 2024 году состоится десятая, юбилейная премия «Все цвета джаза». Как и всегда, именно слушатели Радио JAZZ 89.1 FM выберут победителей через голосование на сайте радиостанции. Новый джазовый год без сомнения принесет новые имена. Держите руку на пульсе, не пропускайте ярких новинок и слушайте Радио JAZZ 89.1 FM!
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