Премия лучшим из лучших: Москву разукрасили во «Все цвета джаза»

Именно они объявляли победителей, которыми стали группа «SINcopated» (номинация «Восходящая звезда»), саксофонистка, вокалистка Анна Королева («Релиз года»), подпольный джазовый клуб The Bix («Лучшая площадка года»), литературно-джазовый праздник «Белые Ночи в Купчино» («Фестиваль года»), а также серия специальных концертов «MOSCOW JAZZ FESTIVALL» («Мероприятие года»).



Награда «Лучший музыкант» досталась лидеру группы «Billy’s Band» Билли Новику. Артист со знанием дела заявил НСН, что джаз – это светлая, изящная и радостная музыка с очень тонким юмористическим подтекстом.

«Когда звучит хороший джаз, я начинаю внутренне хохотать. Это красивая, светлая и радостная музыка. А еще немножко сумасшедшая. Джаз - это музыка для всех, включая детей, не нужно ничего понимать в джазе, чтобы его любить и наслаждаться», - признался он.

Награду Билли Новику вручил виртуозный пианист и дирижер, народный артист России Сергей Жилин. Маэстро также в присущей ему экспрессивной манере исполнил несколько композиций. После выступления он заверил НСН, что россияне всё больше и больше любят джаз.