«Безусловная любовь!»: Анна Королева о победном альбоме на премии «Все цвета джаза»

Сегодня в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной» Радио JAZZ 89.1 FM вручает премию «Все цвета джаза» лучшим из лучших в мире джазовой музыки в семи номинациях.

Награду за «Релиз года» получила джазовая саксофонистка, вокалистка, композитор, финалист международного конкурса молодых исполнителей «Пять звезд» Анна Королева. Ее альбом «Timeless» впечатлил слушателей многогранными композициями на стыке барокко и джаза.