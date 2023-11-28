«Безусловная любовь!»: Анна Королева о победном альбоме на премии «Все цвета джаза»
Джазовая саксофонистка Анна Королева рассказала, что альбом «Timeless», получивший премию за «Релиз года», приближает к пониманию смысла жизни, который кроется в безусловной любви.
Сегодня в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной» Радио JAZZ 89.1 FM вручает премию «Все цвета джаза» лучшим из лучших в мире джазовой музыки в семи номинациях.
Награду за «Релиз года» получила джазовая саксофонистка, вокалистка, композитор, финалист международного конкурса молодых исполнителей «Пять звезд» Анна Королева. Ее альбом «Timeless» впечатлил слушателей многогранными композициями на стыке барокко и джаза.
«Альбом «Timeless» о том, что, как бы ни менялись нравы и эпохи, все равно музыка нас приближает к пониманию безусловной любви, что является истинным смыслом жизни», - передает корреспондент НСН слова певицы.
Другими победителями стали группа «SINcopated» (номинация «Восходящая звезда»), один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик («Музыкант года»), Игорь Бутман получит награду «За вклад в развитие российского джаза».
«Лучшей площадкой года» слушатели выбрали подпольный джазовый клуб The Bix. «Фестивалем года» слушатели Радио JAZZ 89.1 FM назвали литературно-джазовые «Белые Ночи в Купчино». Премию за «Мероприятие года» вручат серии специальных концертов «MOSCOW JAZZ FESTIVALL».
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