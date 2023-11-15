«Полный восторг!»: Носков назвал премию «Все цвета джаза» ориентиром для всех

Также Носков отметил, что все чаще видит молодых людей на своих концертах, что только подтверждает тот факт, что джаз – это музыка для всех.

«Если говорить про актуальность среди молодежи, конечно, я на концертах наблюдаю людей абсолютно молодых, то есть, начиная от 16 лет и далее. Самое интересное, что они с таким восторгом и интересом слушают эту музыку. Я бы даже сказал, что они приходят туда не просто так, чтобы узнать, что это такое, они приходят уже абсолютно подготовленные и знающие материал, любящие в свои 16-25 лет эту музыку. Некоторые из них даже выросли на ней, поэтому за это хочется сказать отдельное спасибо их родителям. Люди, которые слушают джаз в наши дни, это люди абсолютно разного склада. Это как успешные бизнесмены, так и люди, которые уже в возрасте ностальгируют по своей молодости, вспоминая посредством джаза свои самые юные дни», - подытожил он.

Ранее музыкальный редактор Радио JAZZ Дмитрий Кротков заявил в эфире НСН, что премия «Все цвета джаза» очень престижна, а сам жанр остается актуальным во все времена благодаря своей адаптации под ту или иную эпоху. По его словам, джаз-исполнители считаются самыми профессиональными музыкантами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Впервые награждение состоялось в 2014 году. С момента основания премии «Все цвета джаза» на сцене Радио JAZZ 89.1 FM выступили более 90 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей. Среди них Леонид Агутин, Лариса Долина, Игорь Бутман, Валерий Сюткин и многие другие.

