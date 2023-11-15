«Полный восторг!»: Носков назвал премию «Все цвета джаза» ориентиром для всех
Джазовый певец Дмитрий Носков рассказал НСН, что все чаще видит на своих концертах молодых людей. По его словам, джаз в России переживает настоящий ренессанс.
Премия «Все цвета джаза» помогает музыкантам выделиться среди общего потока, а слушателям – найти своего исполнителя, заявил джазовый певец, композитор Дмитрий Носков в интервью НСН.
Грандиозное событие в мире джазовой музыки премия «Все цвета джаза» состоится 28 ноября в зале Omega Rooftop в Москве. Гостей вечера ожидают изысканные напитки и угощения, потрясающая атмосфера с видом на ночную столицу и ошеломительный показ модного российского дизайнера, имя которого пока держится в секрете.
«Премия «Все цвета джаза» невероятно приятная и актуальная. Она позволяет не только музыкантам выделиться среди общего потока для слушателя, но и также помогает слушателю найти своего музыканта. Большой интерес на самом деле вызывает эта премия у людей, у обычного обывателя, слушателя, которые посещают концерты, слушают джазовые пластинки, как на цифровых платформах, так и в реальном времени на виниле и CD. Это действительно такой ориентир для всех. Премии – это значимо для музыкантов, потому что, знаете, не так много сейчас происходит в музыкальном мире, если не брать официальный шоу-бизнес, где кто-то награждается регулярно всяческими премиями телеканалов. У нас же достаточно узкий сегмент, джаз – это сегментированная история, у нас нет отдельных телеканалов. У нас единственная, слава Богу, что она есть, станция Радио JAZZ, которая придумала эту премию и делает приятно не только нам, но и всем слушателям и любителям джаза», - поделился Носков.
По его словам, джаз в России переживает настоящее возрождение и обретает все большее число поклонников.
«Если говорить про Россию, на мой взгляд, в наши дни джаз актуален как никогда. Более того, я чувствую и вижу буквально настоящий ренессанс джаза в нашей стране, потому что люди все больше и больше начинают интересоваться этим направлением. Даже те люди, которые, казалось бы, никогда и никакого отношения к джазу не имели, слушали всегда поп-музыку какую-то, но случайно либо с друзьями своими, либо ради интереса попадают на джазовые концерты, они остаются в полном восторге и очаровании от происходящего. Они возвращаются снова и снова на джазовые концерты! Об этом они мне говорят сами лично после концертов, когда я с ними общаюсь», - рассказал собеседник НСН.
Также Носков отметил, что все чаще видит молодых людей на своих концертах, что только подтверждает тот факт, что джаз – это музыка для всех.
«Если говорить про актуальность среди молодежи, конечно, я на концертах наблюдаю людей абсолютно молодых, то есть, начиная от 16 лет и далее. Самое интересное, что они с таким восторгом и интересом слушают эту музыку. Я бы даже сказал, что они приходят туда не просто так, чтобы узнать, что это такое, они приходят уже абсолютно подготовленные и знающие материал, любящие в свои 16-25 лет эту музыку. Некоторые из них даже выросли на ней, поэтому за это хочется сказать отдельное спасибо их родителям. Люди, которые слушают джаз в наши дни, это люди абсолютно разного склада. Это как успешные бизнесмены, так и люди, которые уже в возрасте ностальгируют по своей молодости, вспоминая посредством джаза свои самые юные дни», - подытожил он.
Ранее музыкальный редактор Радио JAZZ Дмитрий Кротков заявил в эфире НСН, что премия «Все цвета джаза» очень престижна, а сам жанр остается актуальным во все времена благодаря своей адаптации под ту или иную эпоху. По его словам, джаз-исполнители считаются самыми профессиональными музыкантами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Впервые награждение состоялось в 2014 году. С момента основания премии «Все цвета джаза» на сцене Радио JAZZ 89.1 FM выступили более 90 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей. Среди них Леонид Агутин, Лариса Долина, Игорь Бутман, Валерий Сюткин и многие другие.
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