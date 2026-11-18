«Кому сигнал?»: Зачем Трамп начал испытание ракеты в день саммита АТЭС
Трамп остается верен своей риторике, которая выражается словами «мир через силу», сказал НСН Константин Блохин.
Испытание баллистической ракеты Соединенными Штатами в день открытия саммита АТЭС – сигнал России и Китаю, заявил НСН политолог-американист Константин Блохин.
США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Запуск совпал со стартом международного саммита в КНР в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где ожидаются важные трехсторонние переговоры лидеров США, Китая и России. По мнению Блохина, запуском ракеты Трамп послал сигнал «главным врагам» Америки.
«Трамп от своей риторики не отказывается. Когда он встречался с китайским лидером в 2017 году, впервые американцы как раз ударили по Сирии “томагавками”, это был первый его президентский срок. Это излюбленная риторика Трампа, она называется “мир через силу”. То, что он сегодня встречается с нашим лидером, с китайским, это не значит, что правильно это интерпретировать как “новую Ялту” или как то, что он сейчас Китаю всю Азию отдаст с барского плеча, или НАТО откатят к 1991 или 1997 году. Нет, все будет жестко и бескомпромиссно. А встреча – это всего лишь обмен мнениями по главным ключевым вопросам сегодняшней мировой политики», – сказал Блохин.
По его словам, Трамп действует в своей логике.
«Они вышли из Договора по ПРО, из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из СНВ. То есть если кто-то и начал гонку вооружений, так это американцы. Все действия России и Китая – это как раз ответ на действия США, в том числе разработка нашего гиперзвукового оружия. Трамп просто всеми этими делами демонстрирует, что с Америкой лучше договориться по-хорошему, чем по-плохому. А хорошие договоренности для него – это прибыльные договоренности», – считает Блохин.
Также эксперт рассказал, сигналом для каких стран стали испытания Minuteman III в день саммита АТЭС.
«Кто для США главные противники? Это четыре страны. Первый уровень экзистенциальной угрозы – Россия и Китай. А второй уровень – это региональная проблема, сюда относятся Иран и Северная Корея. Так что эти испытания – сигнал не для всех стран, а для “главных врагов” США”», – добавил Блохин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темой контактов Путин и Трампа на полях саммита в Шэньчжене станут Украина и Иран, сообщала «Радиоточка НСН».
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