«Трамп от своей риторики не отказывается. Когда он встречался с китайским лидером в 2017 году, впервые американцы как раз ударили по Сирии “томагавками”, это был первый его президентский срок. Это излюбленная риторика Трампа, она называется “мир через силу”. То, что он сегодня встречается с нашим лидером, с китайским, это не значит, что правильно это интерпретировать как “новую Ялту” или как то, что он сейчас Китаю всю Азию отдаст с барского плеча, или НАТО откатят к 1991 или 1997 году. Нет, все будет жестко и бескомпромиссно. А встреча – это всего лишь обмен мнениями по главным ключевым вопросам сегодняшней мировой политики», – сказал Блохин.

По его словам, Трамп действует в своей логике.

«Они вышли из Договора по ПРО, из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из СНВ. То есть если кто-то и начал гонку вооружений, так это американцы. Все действия России и Китая – это как раз ответ на действия США, в том числе разработка нашего гиперзвукового оружия. Трамп просто всеми этими делами демонстрирует, что с Америкой лучше договориться по-хорошему, чем по-плохому. А хорошие договоренности для него – это прибыльные договоренности», – считает Блохин.

Также эксперт рассказал, сигналом для каких стран стали испытания Minuteman III в день саммита АТЭС.

«Кто для США главные противники? Это четыре страны. Первый уровень экзистенциальной угрозы – Россия и Китай. А второй уровень – это региональная проблема, сюда относятся Иран и Северная Корея. Так что эти испытания – сигнал не для всех стран, а для “главных врагов” США”», – добавил Блохин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темой контактов Путин и Трампа на полях саммита в Шэньчжене станут Украина и Иран, сообщала «Радиоточка НСН».

