«Мозг дымится!»: Певица Ирина Тонева сравнила джаз с высшей математикой

«У меня первая ассоциация с джазом – высшая математика, вторая - это Джордж Бенсон, ничего не могу с собой поделать. Когда я слышу прям какие-то сложные переходы, для меня это высшая математика, мой мозг начинает дымиться. А вот произведения Джорджа Бенсона мне очень близки. Джаз – это интеллектуальная музыка, но не для избранных. «Джазов» много, каждый себе что-то найдет. Я не джазовый исполнитель, но могу со стороны наблюдателя сказать, что джаз развивается, но хотелось бы, чтобы его было побольше, особенно поп-джаза все-таки», - поделилась она.

Сегодня в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной» Радио JAZZ 89.1 FM вручит премию «Все цвета джаза» лучшим из лучших в мире джазовой музыки в семи номинациях.

Победителями стали группа «SINcopated» (номинация «Восходящая звезда»), джазовая саксофонистка, вокалистка, композитор Анна Королева («Релиз года»), один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик («Музыкант года»), Игорь Бутман получит награду «За вклад в развитие российского джаза».

«Лучшей площадкой года» слушатели выбрали подпольный джазовый клуб The Bix. «Фестивалем года» слушатели Радио JAZZ 89.1 FM назвали литературно-джазовые «Белые Ночи в Купчино». Премию за «Мероприятие года» вручат серии специальных концертов «MOSCOW JAZZ FESTIVALL».

